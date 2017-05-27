Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Музыкант Грегг Оллман скончался в возрасте 69 лет

Культура
27 мая, 23:27 дата обновления: 27 мая, 23:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

По оценке журнала Rolling Stone, американец входит в сотню величайших певцов всех времен

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Известный американский певец и музыкант Грегг Оллман, один из основателей рок-группы The Allman Brothers Band скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил представитель певца Кен Уайнстайн.

По его словам, музыкант ушел из жизни в своем доме в Саванне (штат Джорджия). Причина смерти не указывается, однако, как напоминает агентство Associated Press (AP), в последние годы Оллман испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось несколько раз отменять концерты. Певец также страдал от гепатита С и в 2010 году перенес пересадку печени.

Оллман, родившийся в Нэшвилле (штат Теннесси) в 1947 году, основал The Allman Brothers Band вместе со своим старшим братом Дуэйном в возрасте 21 года. В группе он исполнял роль вокалиста, клавишника и автора песен. Дуэйн трагически погиб в 1971 году, разбившись на мотоцикле, но коллектив продолжил свое существование. С перерывами и несколько раз меняя свой состав, группа выступала вплоть до 2014 года.

The Allman Brothers Band использовали в своей музыке элементы блюза, хард-рока и кантри. Их считают основателями так называемого "южного рока" - особого поджанра, истоки которого лежат в музыке, популярной в южных штатах США. Коллектив выпустил 11 студийных альбомов, многие из которых считаются классикой рока. В 1995 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Грегг Оллман также выступал как сольный исполнитель, издав семь пластинок, последняя из которых вышла в начале этого года. По оценке журнала Rolling Stone, Оллман входит в сотню величайших певцов всех времен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кузнецова: действия полиции при задержании мальчика в Москве вызывают вопросы
2
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
3
Лето в Москве начнется с теплой погоды
4
В Ростове-на-Дону скончалась старейшая актриса России Варвара Шурховецкая
5
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
6
Диана Гурцкая считает оправданными действия полиции при задержании на улице ребенка
7
Макрон заявил, что ситуация в Сирии станет одной из тем на встрече с Путиным в Версале
Темы дня
Загрузка...
Реклама