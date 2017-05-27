Музыкант Грегг Оллман скончался в возрасте 69 лет

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Известный американский певец и музыкант Грегг Оллман, один из основателей рок-группы The Allman Brothers Band скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщил представитель певца Кен Уайнстайн.

По его словам, музыкант ушел из жизни в своем доме в Саванне (штат Джорджия). Причина смерти не указывается, однако, как напоминает агентство Associated Press (AP), в последние годы Оллман испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось несколько раз отменять концерты. Певец также страдал от гепатита С и в 2010 году перенес пересадку печени.

Оллман, родившийся в Нэшвилле (штат Теннесси) в 1947 году, основал The Allman Brothers Band вместе со своим старшим братом Дуэйном в возрасте 21 года. В группе он исполнял роль вокалиста, клавишника и автора песен. Дуэйн трагически погиб в 1971 году, разбившись на мотоцикле, но коллектив продолжил свое существование. С перерывами и несколько раз меняя свой состав, группа выступала вплоть до 2014 года.

The Allman Brothers Band использовали в своей музыке элементы блюза, хард-рока и кантри. Их считают основателями так называемого "южного рока" - особого поджанра, истоки которого лежат в музыке, популярной в южных штатах США. Коллектив выпустил 11 студийных альбомов, многие из которых считаются классикой рока. В 1995 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Грегг Оллман также выступал как сольный исполнитель, издав семь пластинок, последняя из которых вышла в начале этого года. По оценке журнала Rolling Stone, Оллман входит в сотню величайших певцов всех времен.