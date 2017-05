Жюри 70-го Каннского кинофестиваля назовет обладателя "Золотой пальмовой ветви"

КАНН /Франция/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Международное жюри 70-го Каннского кинофестиваля во главе с режиссером Педро Альмодоваром назовет 28 мая вечером имя обладателя "Золотой пальмовой ветви" - престижнейшей фестивальной награды мирового кинематографа. Итоги смотра будут подведены во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Звягинцев - в числе лидеров

Борьбу в основном конкурсе в этом году ведут 19 фильмов, среди них - новая работа российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Эта семейная драма две недели назад открывала в Канне показ фильмов основной программы и уже тогда была встречена овацией зрительного зала.

По признанию многих зрителей и критиков, кинолента стала одним из самых заметных событий этого фестиваля. По итогам двух недель смотра "Нелюбовь" осталась на первой строчке рейтинга кинокритиков, составляемого влиятельным журналом Screen. Фильм Звягинцева имеет средний балл 3,2, и кроме него выше "тройки" поднялся лишь фильм британки Линн Рэмси "Тебя никогда здесь не было" (You Were Never Really Here), показанный последним из основного конкурса и получивший оценку 3,1.

Наряду с фильмом Звягинцева в этом году в основном конкурсе Канна участвует и еще один фильм на русском языке - "Кроткая" украинского режиссера Сергея Лозницы. Его фильм, действие которого происходит в российской провинции, стал результатом совместной работы кинематографистов семи стран, включая Россию и Украину. Показ картины в Канне, однако, встретил смешанные отклики кинопрессы и публики - от полного неприятия до восторга. В рейтинге журнала Screen он получил среднюю оценку 2,3 балла.

Без явных фаворитов

Несмотря на положительную прессу у фильмов Звягинцева и Рэмси, окончательное решение о распределении призов сегодня будет принимать жюри фестиваля во главе с Альмодоваром, которое будет руководствоваться собственной логикой, способной, как ранее показывала история фестивалей в Канне, попрать все прогнозы. Основной конкурс этого года проходил без громких сенсаций, и ни один из фильмов не завоевал звания безоговорочного фаворита.

В равной степени на успех могут претендовать как Звягинцев, так и американец Тодд Хейнс со своим фильмом "Мир, полный чудес" (Wonderstruck), "Квадрат" (The Square) шведского режиссера Рубена Эстлунда, француз Робен Кампийо с лентой "120 ударов в минуту" (120 battements par minute), которая в субботу уже получила в Канне премию Международной федерации кинокритиков FIPRESCI (ФИПРЕССИ).

Немало хвалебных отзывов получили и представители южнокорейского кинематографа, каковых в этом году в основном конкурсе сразу двое. Пон Чжун Хо с фильмом "Окча" (Okja) и Хон Сан Су с картиной "На следующий день" (Geu hu) получили теплый прием от зрителей и критиков в Канне.

Киномарафон длиной в 11 дней

Одиннадцатидневную конкурсную программу завершил в субботу вечером фильм британского режиссера Линн Рэмси "Тебя никогда здесь не было". Этот мрачный триллер о брутальном наемном убийце еще накануне был показан журналистам и получил положительную реакцию.

28 мая на протяжении всего дня в залах дворца на Круазет пройдут повторные показы всех фильмов основной конкурсной программы. Жюри же главного конкурса уединится на одной из вилл в окрестностях Канна, где и примет решение о лауреатах фестиваля.