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Юные музыканты из 9 стран выступят в Кремле в сопровождении Президентского оркестра

Культура
28 мая, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

В международном детском фестивале "Мелодика поколений" примут участие музыканты из девяти стран, в том числе из Сирии

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Юные музыканты из девяти стран, в том числе из Сирии, в воскресенье получат шанс выступить в Кремле. Классические произведения они исполнят в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в сопровождении Президентского оркестра России.

"Сегодня в резиденции президента России - Большом Кремлевском дворце - пройдет пятый международный музыкальный детский фестиваль "Мелодика поколений", который приурочен в Дню защиты детей (1 июня)", - сообщил ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Александр Рясков. Он отметил, что автором и руководителем проекта фестиваля выступила руководитель Президентского оркестра (входит в ФСО) Вера Крылова.

На фестиваль приглашены одаренные дети из разных стран - победители престижных музыкальных конкурсов, которые исполнят классические произведения. Выступать они будут перед сверстниками. Фестиваль носит благотворительный характер.

Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО был образован в 1938 году. Он многократно трансформировался, но всегда являлся главным коллективом в музыкальном обеспечении важнейших государственных мероприятий. Президентский оркестр не только обеспечивает музыкальное сопровождение официальных мероприятий государственного значения, но и ведет активную концертную деятельность.

"Закономерно, что именно этот коллектив представляет детский международный фестиваль, репертуар которого будет удовлетворять двум важным требованиям - художественности и доступности", - считает Рясков. Он обратил внимание на идею организаторов фестиваля: "Серьезный и вдумчивый подход к использованию высокохудожественных музыкальных произведений поможет сформировать у детей интонационный музыкальный опыт, создавая в представлении ребенка эталоны красоты". При этом организаторы рассчитывают, что фестиваль будет "содействовать развитию культурного сотрудничества, а его проведение в Георгиевском зале Кремля - зале воинской славы - послужит патриотическому воспитанию детей".

Представитель ФСО сказал, что во время фестиваля "Мелодика поколений" проводятся поэтический конкурс "Приветственная ода музыке" и конкурс юных фотографов "Поймай мелодию". Церемония награждения победителей конкурсов также пройдет сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.

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