Народная артистка СССР Маквала Касрашвили отмечает юбилей на сцене Большого театра

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Оперная певица, народная артистка СССР Маквала Касрашвили в воскресенье отметит юбилей на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), где состоится гала-концерт, в котором вместе с артисткой выступят ее друзья, коллеги и ученики.

"Вообще-то, юбилей у меня был два с половиной месяца назад - 13 марта, однако заранее было решено, что вечер в Большом состоится позднее", - сказала ТАСС Касрашвили. "И вот этот день настал", - продолжила артистка, сообщив, что исполнит романс Сантуццы из оперы Масканьи "Сельская честь" и арию из "Тоски" Пуччини - "Я жила для искусства, я жила для любви".

Но главными участниками программы, по словам певицы, станут ведущие солисты ГАБТ и молодые исполнители, успешно начавшие свою карьеру в Большом. "Это - Светлана Шилова, Эльчин Азизов, Анна Нечаева, Динара Алиева, Олег Долгов, Агунда Кулаева, Анна Аглатова, Юлия Мазурова, Ольга Кульчинская, Богдан Волков, Екатерина Морозова, Андрей Жилиховский, Павел Валужин, Анна Бондаревская, Алуда Тодуа", - озвучила Касрашвили список участников концерта.

"Они замечательные и очень талантливые", - не удержалась от эмоций прославленная артистка. Она рассказала, что сейчас в основном занимается педагогической деятельностью. "Я преподаю в Центре оперного пения Галины Вишневской, в Московской консерватории и в Молодежной оперной программе Большого театра", - перечислила Касрашвили.

"Я с удовольствием делюсь тем, что умею сама, с молодыми артистами, - призналась певица. - Радуюсь, что бывшие участники молодежной программы Большого театра теперь украшают эту великую сцену, представляя собой равноценную замену уходящим звездам".

При этом она заявила, что сама пока не планирует покинуть Большой театр. "Это - источник не только моего творчества, но и всей моей жизни", - сказала певица.

"Любовь моя - Большой театр"

В ГАБТ Маквала Касрашвили служит уже ровно полвека. Выступать здесь она начала еще будучи студенткой пятого курса Тбилисской консерватории. Быстро став ведущей солисткой Большого, она также пела в нью-йоркской "Метрополитен-опера", лондонском "Ковент-Гардене", в театре "Арена ди Верона" в Италии, в Венской опере, в ведущих театрах Германии, Канады и США. Она освоила все оперы Чайковского, на ее счету роли в произведениях зарубежных классиков - Моцарта, Верди, Пуччини.

В 2002 году на Касрашвили была возложена ответственная административная миссия - она возглавила оперные коллективы ГАБТ, став управляющей крупной структуры, объединившей оперную труппу, хор и миманс главного музыкального театра страны.

В 2014 году в Большой театр пришел новый музыкальный руководитель и главный дирижер Туган Сохиев, который, ценя Касрашвили как выдающуюся певицу с огромным опытом, знанием и талантом, предложил ей должность помощника музыкального руководителя. Эту должность сейчас и занимает артистка.

"Я благодарна судьбе, что появилась на свет, что Бог дал мне голос и я пою в Большом театре!" - заключила Касрашвили.