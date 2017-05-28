Фестиваль "Музыкальный Олимп" соберет в Петербурге молодые дарования из 18 стран мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Молодые дарования из 18 стран Европы, Азии и Америки приглашены выступить на XXII Международном фестивале "Музыкальный Олимп", который открывается 28 мая в Петербурге. Об этом сообщила ТАСС организатор и художественный руководитель праздника Ирина Никитина.

"Все артисты, выступающие на фестивале завоевали почетный титул победителя международного конкурса свои талантом, артистизмом, большим трудом и любовью к музыке. Но, к сожалению, заслуженная победа не всегда становится гарантом востребованности. Планы оркестров и концертных залов расписаны на годы вперед, и далеко не все из них готовы открыть двери для новых исполнителей. Наш фестиваль был создан в 1996 году именно для того, чтобы дать уверенность молодым музыкантам, что их ждут, что слушатели ценят их", - сказала она.

Первый концерт пройдет в Академической капелле и откроется увертюрой "Виват, Олимп!", написанной для этого праздника петербургским композитором Андреем Петровым. В программе открытия - пять молодых исполнителей, завоевавших высокие награды на престижных международных конкурсах. Дирижировать Симфоническому оркестру Капеллы будет испанский дирижер Диего Мартин Эчебаррия, победитель Международного конкурса дирижеров в Токио в 2015 году.

В сопровождении оркестра выступят итальянский гитарист Андреа де Витис, сопрано из Гватемалы Адриана Гонсалес, победители Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" россиянка Софья Тюрина (саксофон-альт) и британская скрипачка Лея Чжу, завоевавшая первую премию в девять лет.

Всего в пяти концертах фестиваля примут участие 20 музыкантов из восемнадцати стран. Кроме названных исполнителей, это представители Азербайджана, Бразилии, Германии, Греции, Грузии, Египта, Республики Корея, США, Тайваня, Турции, Хорватии, Чехии, Швейцарии. На лучших площадках города - в Большом зале филармонии, концертном зале Мариинского театра, Капелле - свое мастерство продемонстрируют молодые дирижеры, пианисты, скрипачи, вокалисты, а также исполнители на виолончели, гитаре, валторне, альт-саксофоне и виброфоне. Лучшему исполнителю фестиваля будет вручен Приз зрительских симпатий.

Фестиваль расширяет аудиторию

Ежегодно "Музыкальный Олимп" проводит мастер-классы участников фестиваля. В этом году 2 июня в Санкт-Петербургской консерватории состоится мастер-класс победителя трех международных конкурсов в Австрии, Китае и США швейцарского виолончелиста Кристофа Круазе.

Начиная с 2012 года "Музыкальный Олимп" осуществляет социальную программу, проводя благотворительные концерты для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации и физически не способных посетить концертные залы. В этом году фонд "Музыкальный Олимп" подготовил три программы: концерты в детском хосписе, в следственном изоляторе №1 "Кресты" и в доме ветеранов войны №2.

Фестиваль взял на себя и функцию продюсера, приглашая на свои концерты музыкальных агентов из разных стран мира, а также проводя ежегодные концерты-презентации в Нью-Йорке, Берлине, Цюрихе. Возможность выступить в зарубежных концертах фонда "Музыкальный Олимп" предоставляется самым ярким участникам фестиваля. Мероприятие завершится 4 июня.