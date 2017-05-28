В окружении Хворостовского опровергли информацию о его госпитализации

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Информация СМИ о госпитализации оперного певца Дмитрия Хворостовского не соответствует действительности, заявил ТАСС знакомый исполнителя, адвокат Павел Астахов.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Хворостовский доставлен в одну из столичных клиник, причем его сопровождал Астахов, ранее занимавший пост детского омбудсмена.
"Нет, он не госпитализирован", - сказал Астахов ТАСС, отказавшись комментировать состояние певца.
"Вот он сейчас сидит рядом со мной и смеется", - добавил собеседник агентства.
Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекращает выступления.