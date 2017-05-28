"Золотую камеру" Каннского фестиваля получила Леонор Серай за фильм "Молодая женщина"

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КАННЫ /Франция/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Француженка Леонор Серай получила приз "Золотая камера" за фильм "Молодая женщина" (Jeune femme) по итогам 70-го Каннского кинофестиваля. Такое решение огласило жюри премии во главе с французской актрисой Сандрин Киберлэн на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.
Картина 31-летней Серай участвовала в программе "Особый взгляд" - втором по значимости конкурсе. Фильм рассказывает об истории молодой французской девушки, которая после долгих лет отсутствия возвратилась в Париж. Не имея ни гроша в кармане, она пытается начать жизнь сначала.
Премия "Золотая камера" на Каннском кинофестивале вручается начинающим кинематографистам за их первую полнометражную художественную ленту. Награду может получить любой из фильмов, включенных в официальный отбор, в том числе конкурсные и внеконкурсные картины, а также киноленты из программы "Особый взгляд". В этом году на награду претендовали 25 дебютных кинолент.