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"Золотую камеру" Каннского фестиваля получила Леонор Серай за фильм "Молодая женщина"

Культура
28 мая, 20:42 UTC+3 КАННЫ корр. ТАСС, Иван Батырев

Премия вручается начинающим кинематографистам за их первую полнометражную художественную ленту

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КАННЫ /Франция/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Француженка Леонор Серай получила приз "Золотая камера" за фильм "Молодая женщина" (Jeune femme) по итогам 70-го Каннского кинофестиваля. Такое решение огласило жюри премии во главе с французской актрисой Сандрин Киберлэн на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Картина 31-летней Серай участвовала в программе "Особый взгляд" - втором по значимости конкурсе. Фильм рассказывает об истории молодой французской девушки, которая после долгих лет отсутствия возвратилась в Париж. Не имея ни гроша в кармане, она пытается начать жизнь сначала.

Премия "Золотая камера" на Каннском кинофестивале вручается начинающим кинематографистам за их первую полнометражную художественную ленту. Награду может получить любой из фильмов, включенных в официальный отбор, в том числе конкурсные и внеконкурсные картины, а также киноленты из программы "Особый взгляд". В этом году на награду претендовали 25 дебютных кинолент.

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Каннский кинофестиваль - 2017
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