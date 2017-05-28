Звягинцев с фильмом "Нелюбовь" получил приз жюри на 70-м Каннском фестивале

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КАННЫ /Франция/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри на завершившемся 70-м Каннском кинофестивале. Международное жюри во главе с Педро Альмодоваром удостоило его этой награды за семейную драму "Нелюбовь", которая участвовала в основной конкурсной программе фестиваля.
Фильм рассказывает о супругах, тяжело переживающих развод. На фоне этих событий у них пропадает ребенок. Картина российского режиссера открывала в этом году программу показов основного конкурса в Каннах и получила по итогам фестиваля самый высокий балл от кинокритиков по версии журнала Screen.
Для Андрея Звягинцева это третья награда Каннского фестиваля. В 2011 году он был удостоен главного приза в категории "Особый взгляд" за фильм "Елена", а в 2014-м получил премию за лучший сценарий за картину "Левиафан", участвовавшую в основном конкурсе смотра.