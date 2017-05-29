Выставка в Версале воссоздаст историю двухмесячного пребывания Петра Великого во Франции

ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. История двухмесячного пребывания Петра Великого во Франции в 1717 году представлена на франко-российской выставке, которая начинает на этой неделе свою работу в Версале. 29 мая экспозицию, приуроченную к 300-й годовщине визита русского царя и установления регулярных дипломатических отношений между двумя странами, откроют президенты России и Франции. Во вторник выставка, на которой представлены более 150 уникальных экспонатов из собраний музеев Версаля и Государственного Эрмитажа, примет первых посетителей.

Историческое свидание

Как напомнила в беседе с корреспондентом ТАСС в канун открытия экспозиции "Петр Великий. Царь во Франции. 1717" ее куратор Гвенола Фирмин, Петр I прибыл во французское королевство 21 апреля и покинул его пределы спустя два месяца - 21 июня. Символическим моментом этого исторического визита стало свидание 10 мая 1717 года русского царя с юным королем Людовиком XV. В знак дружбы с Францией русский государь на этой встрече поднял семилетнего французского монарха на своих руках.

Французские историки напомнили, что до путешествия в Париж создатель новой России уделял основное внимание протестантской Северной Европе. Первую модель для Санкт- Петербурга он нашел в Амстердаме, царь также неоднократно посещал северную часть Германии.

Маршрутом для своего нового дипломатического путешествия Петр на этот раз выбрал Францию. По мнению президента музеев Версаля Катрин Пегар, русскому государю хотелось застать последние отклики завершившейся эпохи "короля-солнце" - Людовика XIV. Однако в первую очередь "Франция интересовала Петра как страна, следовавшая в авангарде развития науки и техники".

Поклонник науки

Французский биограф Петра Великого, профессор Сорбонны и Католического университета Франсин-Доминик Лихтенан напомнила, что в сближении петровской России и Франции большую роль сыграл аббат Жан-Поль Биньон, духовник Людовика ХIV. "Интеллектуальную Францию мало трогали войны, которые вел Петр, она видела в нем поклонника науки, - считает исследователь. - Аббат был убежден в том, что именно наука должна создать первые настоящие узы между странами".

В апреле 1717 года царь принял решение посетить Францию. Во время визита он отвергал пышные церемонии и отдавал предпочтение посещению мануфактур. Ничто не ускользало от его взора: анатомический кабинет с его коллекциями, изготовление гобеленов, обсерватория, Сорбонна, королевская типография, Ботанический сад. В Лувре он восторгался макетами укреплений, которые возвел знаменитый строитель фортификаций и крепостей, маршал Франции Себастьен Ле Претр де Вобан.

Лучше понять Россию

После визита во Францию международный престиж русского царя достиг новых высот. И вновь наука взяла верх над политикой. Став президентом Академии наук королевства, аббат Биньон предложил принять в академики русского государя. 22 декабря 1717 года Петр Великий был избран в состав академии единодушными аплодисментами.

В своем обращении к посетителям выставки директор Государственного Эрмитажа академик Михаил Пиотровский отметил, что экспозиция, посвященная петровской эпохе, "поможет лучше понять прошлое и настоящее России". Она расскажет о стремлении создателя новой России "строить будущее вместе с Европой и вместе с Францией, в которой он видел союзницу".

Экспозиция продлится до 24 сентября

Черты Петра Великого во время его пребывания в Европе запечатлели на своих полотнах прославленные портретисты французского двора Жан-Батист Удри и Жан-Марк Натье, отметила российский куратор экспозиции Наталья Бахарева. Стараясь способствовать созданию в России новой художественной школы, Петр Великий, напомнила она, приглашал также французских художников работать при русском дворе.

Выставка будет работать в Версале до 24 сентября. Как считают в пресс-службе Версальского замка, за это время она сможет принять более 200 тысяч посетителей. В период работы экспозиции под патронатом главы Французской академии Элен Каррер д'Анкосс в Париже пройдет научный коллоквиум "Второе большое путешествие Петра Великого в Европу". Его организуют совместно парижские научные центры и МИД Франции.