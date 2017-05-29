Музыкальный фестиваль "Москва встречает друзей" примет участников из 39 стран

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. детей из 50 регионов России и 38 стран ближнего и дальнего зарубежья примут участие в XIV Международном фестивале "Москва встречает друзей", который пройдет под патронатом Фонда Владимира Спивакова с 29 мая по 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"До начала фестиваля работала целая комиссия, которая отбирала детей по видео. Заявки приходили в огромном количестве из разных стран мира, со всех уголков света. Конечно, в приоритете у нас всегда российские регионы. Мне кажется, особенно важно поддерживать именно их", - отметил в беседе с ТАСС народный артист СССР, скрипач и дирижер Владимир Спиваков.

В этом году на участие в смотре было подано рекордное количество заявок - более 780.

На открытии фестиваля в Светлановском зале Московского международного Дома музыки в сопровождении Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова выступят исполнители из России, Армении, Испании, Мексики и Китая.

В рамках фестиваля пройдет награждение стипендиатов Фонда Спивакова, юные таланты получат в дар музыкальные инструменты, среди которых - скрипка знаменитого французского мастера Алана Карбонара. Частью фестивальных мероприятий станут мастер-классы известных музыкантов из Финляндии, Израиля, России и Румынии. Концерты смотра пройдут на площадках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери.

Фестиваль "Москва встречает друзей" организован Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова при участии правительства Москвы, департамента культуры Москвы, администрации президента РФ, Министерства иностранных дел, Организации Объединенных Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российского военно- исторического общества. В 2012 году это направление работы фонда было отмечено президентом РФ Владимиром Путиным государственной премией РФ за гуманитарную деятельность.