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Музыканты из РФ выступили на финальном гала-концерте юношеского фестиваля в Аргентине

Культура
29 мая, 7:23 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

В мероприятии приняли участие более 700 артистов со всего мира

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Международный юношеский музыкальный фестиваль в городе Пуэрто-Игуасу завершился в воскресенье, 28 мая, грандиозным гала-концертом. В мероприятии приняли участие более 700 артистов со всего мира, в том числе из России.

Молодые музыканты объединились в один оркестр, чтобы вместе сыграть под открытым небом на фоне всемирно известных водопадов Игуасу. Кроме того, зрители концерта смогли насладиться отрывком из оперы "Мальчик-с-пальчик" Ханса Вернера Хенце в исполнении артистов детского хора аргентинского театра "Колон", а также выступлениями танцевальных коллективов и солистов.

10-летняя флейтистка Елена Криворотова из Москвы сыграла "Маленькую фантазию на тему Венецианского карнавала" Жюль Демерссмана. Как отметил ведущий концерта, несмотря на свой юный возраст, лауреат международных конкурсов и стипендиатка благотворительного фонда Владимира Спивакова "очаровала жюри отборочного прослушивания своей игрой".

На сцене также выступил 11-летний трубач Александр Рублев, мастерски исполнивший Неаполитанский танец из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. "Концерт был очень красочный. Было приятно даже просто сидеть на сцене", - сказал корреспонденту ТАСС стипендиат фонда Спивакова и победитель многочисленных международных и российских конкурсов исполнителей.

По его словам, подготовка к гала-концерту занимала в среднем по шесть часов в день. Но несмотря на то, что у музыкантов было не так много свободного времени, у Рублева после завершения фестиваля остались только положительные впечатления. "У меня появилось много новых друзей из Колумбии, Аргентины, США и других стран", - отметил юный трубач.

Международный праздник музыки

Рублев и Криворотова стали победителями отборочного конкурса, который проводят организаторы фестиваля. В общей сложности заявки подали более 370 юных музыкантов со всего мира. Из них по итогам зрительского голосования путевки на фестиваль получили три солиста, еще трех победителей определило профессиональное жюри.

Изначально планировалось, что заключительный гала-концерт пройдет в субботу, 27 мая, однако из-за ливня он был перенесен на воскресенье. Помимо россиян в фестивале, открывшемся 23 мая, приняли участие музыканты, танцоры и хористы из Аргентины, Бразилии, Китая, США, Франции, Зимбабве, Колумбии, Великобритании и Перу. Форум проходил под патронатом министерства культуры, образования, науки и технологии аргентинской провинции Мисьонес, а также при финансовой поддержке Федерального совета по инвестициям Аргентины.

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