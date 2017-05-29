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Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала более 1 млрд рублей в прокате в РФ и СНГ

Культура
29 мая, 8:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

В тройку лидеров по сборам также вошли картина Ридли Скотта "Чужой: Завет" и фильм Гая Ричи "Меч короля Артура"

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Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки"

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки"

© filmpro.ru

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьера фильма режиссеров Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки" в первые выходные проката в РФ и СНГ (25-28 мая) собрала рекордные 1,43 млрд рублей.

Экспертное мнение

Автор: МИЛЬЧИН Константин Мильчин
Константин

Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа

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Такие неофициальные и предварительные данные привел крупнейший портал об индустрии кино kinobusiness.com.

Триллер режиссера Ридли Скотта "Чужой: Завет" спустился на второе место, в кассе ленты 62,8 млн рублей. "Меч короля Артура" Гая Ричи прибавил 49,3 млн рублей к общей кассе, замкнув тройку лидеров.

Мультфильм Тоби Генкеля "Трио в перьях" с 29,2 млн рублей кассовых сборов оказался на четвертом месте, а супергеройский фильм Джеймса Ганна "Стражи галактики. Часть 2" собрал 25,7 млн рублей и занял пятую позицию.

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