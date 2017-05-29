ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой предложил заняться изучением американского наследия в России наряду с продолжающимся развитием сохранения российского наследия в США.

"Вчера я сказал американскому послу (Джону) Теффту, что хорошо бы заняться американским наследием в России", - заявил Швыдкой на открытии российско-американского форума "Диалог Форт-Росс" в Пскове.

Швыдкой отметил, что народы России и США, несмотря на политическую напряженность, сохраняют тесные связи в области науки и культуры. "Несмотря на все коллизии сегодняшнего дня, такую необычайную подозрительность по отношению к русским (в США), русская культура, русское искусство в Америке постоянно присутствуют, как и, несмотря на всю антиамериканскую риторику у нас, американская культура присутствует - кинематограф в России представлен очень широко, и это надо понимать... Происходят очень широкие контакты в сфере культуры и тех сферах науки, которые взаимовыгодны, прежде всего, сотрудничество в области космоса, ядерное сотрудничество", - сказал он.

Форум "Диалог Форт-Росс" в этом году впервые проходит на территории России - в Пскове и Изборске, 29-30 мая. В конференции принимают участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол США в России Джон Теффт, президент "Общества по сохранению Форт-Росса" Сара Свидлер, руководство Псковской области и других регионов страны, руководители компаний "Транснефть", "Шеврон Нефтегаз Инк" и "Совкомфлот", видные международные эксперты и представители СМИ.

В первый день форума дискуссии будут посвящены вопросам сохранения культурных связей двух стран, на второй день участники обсудят потенциал взаимодействия двух государств в области энергетики и политические вопросы.