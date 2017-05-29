Умер основатель Севастопольского академического театра танца Вадим Елизаров

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Основатель и бессменный руководитель Севастопольского академического театра танца Вадим Елизаров скончался в Севастополе 28 мая на 68 году жизни. Об этом сообщили ТАСС в театре.
"За две недели до 68-летия ушел из жизни художественный руководитель и основатель Севастопольского академического театра танца, народный артист Украины, Вадим Елизаров. Это произошло на банкете в честь 85-летия театра имени Лавренева в кабинете главного режиссера, это было как гром среди ясного неба, причина смерти пока не известна", - сказали ТАСС представители творческого коллектива Театра танца. Дата похорон Вадима Елизарова пока не называется.
Севастопольский академический театр танца был основан в 1999 году Вадимом Елизаровым. Постановки театра, основанные на лексике бального танца, объединяют в себя два вида искусства - танцевальное и театральное. Помимо бальных танцев используются элементы классического, народно- сценического танца, степ-данса, модерна и джаз-балета. В составе труппы - профессиональные танцоры, обладатели многих международных наград, а сам театр с гастролями объездил многие страны мира и хорошо известен за пределами России.
Вадим Елизаров - лауреат Госпремии Крыма, заслуженный деятель искусств Крыма, заслуженный работник культуры и народный артист Украины.