Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер основатель Севастопольского академического театра танца Вадим Елизаров

Культура
29 мая, 11:07 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Причина смерти артиста пока не известна, дата похорон не называется

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Основатель и бессменный руководитель Севастопольского академического театра танца Вадим Елизаров скончался в Севастополе 28 мая на 68 году жизни. Об этом сообщили ТАСС в театре.

"За две недели до 68-летия ушел из жизни художественный руководитель и основатель Севастопольского академического театра танца, народный артист Украины, Вадим Елизаров. Это произошло на банкете в честь 85-летия театра имени Лавренева в кабинете главного режиссера, это было как гром среди ясного неба, причина смерти пока не известна", - сказали ТАСС представители творческого коллектива Театра танца. Дата похорон Вадима Елизарова пока не называется.

Севастопольский академический театр танца был основан в 1999 году Вадимом Елизаровым. Постановки театра, основанные на лексике бального танца, объединяют в себя два вида искусства - танцевальное и театральное. Помимо бальных танцев используются элементы классического, народно- сценического танца, степ-данса, модерна и джаз-балета. В составе труппы - профессиональные танцоры, обладатели многих международных наград, а сам театр с гастролями объездил многие страны мира и хорошо известен за пределами России.

Вадим Елизаров - лауреат Госпремии Крыма, заслуженный деятель искусств Крыма, заслуженный работник культуры и народный артист Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
2
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
3
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
4
Суд изъял у владельца напавшую на подростка в Саратовской области львицу
5
Дерипаска заявил, что не просил гарантий иммунитета в обмен на показания в Конгрессе США
6
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России
7
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама