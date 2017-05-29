Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главой Агентства по управлению и использованию памятников стал Роман Рыбало

Культура
29 мая, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

На этом посту он сменил Олега Рыжкова, который с марта работает заместителем министра культуры РФ и курирует деятельность двух ведомственных департаментов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Руководителем Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) назначен Роман Рыбало, занимавший до этого пост руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ. Об этом ТАСС сообщили  в пресс-службе АУИПИК.

"Приказ о назначении Романа Алексеевича был подписан 23 мая", - сказала собеседница агентства.

Таким образом, он сменил на этом посту Олега Рыжкова, который с марта работает заместителем министра культуры РФ и курирует деятельность двух ведомственных департаментов - инвестиций, реставрации и строительства, а также госохраны культурного наследия.

Рыбало с отличием окончил Ивановский государственный университет по специальностям "Юриспруденция" и "Национальная экономика". До прихода в 2013 году в Минкультуры РФ работал в Комитете по культурному наследию Москвы, в том числе заместителем его председателя.

АУПИК было создано в 2000 году для наиболее эффективного управления памятниками истории и культуры, а также их реставрации. В 2014-2016 годах работы были проведены, в частности, в палатах XVII века в Архангельском переулке, Доме Боткина в Петроверигском переулке в Москве, а также Доме Петра I в Нижнем Новгороде. В настоящее время на балансе организации находятся 300 объектов культурного наследия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
2
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
3
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
4
Суд изъял у владельца напавшую на подростка в Саратовской области львицу
5
Дерипаска заявил, что не просил гарантий иммунитета в обмен на показания в Конгрессе США
6
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о России
7
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама