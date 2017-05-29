Главой Агентства по управлению и использованию памятников стал Роман Рыбало

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Руководителем Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) назначен Роман Рыбало, занимавший до этого пост руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АУИПИК.
"Приказ о назначении Романа Алексеевича был подписан 23 мая", - сказала собеседница агентства.
Таким образом, он сменил на этом посту Олега Рыжкова, который с марта работает заместителем министра культуры РФ и курирует деятельность двух ведомственных департаментов - инвестиций, реставрации и строительства, а также госохраны культурного наследия.
Рыбало с отличием окончил Ивановский государственный университет по специальностям "Юриспруденция" и "Национальная экономика". До прихода в 2013 году в Минкультуры РФ работал в Комитете по культурному наследию Москвы, в том числе заместителем его председателя.
АУПИК было создано в 2000 году для наиболее эффективного управления памятниками истории и культуры, а также их реставрации. В 2014-2016 годах работы были проведены, в частности, в палатах XVII века в Архангельском переулке, Доме Боткина в Петроверигском переулке в Москве, а также Доме Петра I в Нижнем Новгороде. В настоящее время на балансе организации находятся 300 объектов культурного наследия.