Композитор Евгений Дога отметит юбилей на сцене Государственного Кремлевского дворца

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Юбилейный вечер композитора, автора музыки к кинофильмам "Мой ласковый и нежный зверь" и "Табор уходит в небо", народного артиста СССР Евгения Доги пройдет 2 июня в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Композитор встретил 80-летие 1 марта. Концерт в Кремлевском дворце станет официальной частью торжества. Поздравить юбиляра придут Иосиф Кобзон, Екатерина Гусева, Леонид Серебренников, Нина Шацкая, Зара, Академический большой хор "Мастера хорового пения" и многие другие.

"Это не именины. Это будет концерт со всеми соответствующими правилами: уважаемые и любимые мной артисты будут петь мои же песни - это правило. Эта программа примечательна тем, что с большинством исполнителей мне ранее не приходилось работать, например, с Тамарой Гвердцители, Сергеем Волчковым, Варварой", - отметил в беседе с ТАСС Дога.

Особое внимание композитор уделяет участию детей и детских коллективов в своих концертах. "Задача не только себя показать - для меня очень важно, чтобы на сцену выходили дети, такое выступление в Кремле останется в их памяти на всю жизнь", - подчеркнул он. В этот раз на сцену выйдут участники театр-студии "Непоседы", финалистка шоу "Голос. Дети" Ева Тимуш и другие восходящие звезды.

По словам Доги, он также будет участвовать в концерте "наряду со всеми артистами" и сыграет для гостей вечера.

Вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".