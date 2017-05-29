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Французские театральные деятели поддерживают Кирилла Серебренникова

Культура
29 мая, 15:20 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Открытое письмо, опубликованное в газете Libération, подписали 15 деятелей культуры и театра Франции

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Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Группа французских деятелей культуры опубликовала в понедельник в газете Libération открытое письмо в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова.

"Мы, собратья по театральной сцене, сподвижники и друзья Кирилла Серебренникова, возглавляющего "Гоголь-центр", проекты "Платформа" и "Седьмая студия", заявляем о поддержке этого деятеля культуры, репутации которого в настоящее время наносится ущерб", - говорится в заявлении, которое подписали на настоящее время 15 деятелей культуры и театра Франции. В их числе драматург Оливье Пи, актриса Беатрис Даль, актер театра и кино Луи Гаррель, дирекция, режиссеры и актеры парижского Театра Шайо, Центра театрального искусства Нормандии и Национального театра Бретани.

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"Мы хотим, чтобы Серебренников знал, что он не одинок, и что во Франции и Европе зазвучат голоса в его защиту, что в настоящее время мир культуры и творчества внимательно следит за происходящим в России и сможет заставить прислушаться к своему мнению", - говорится в послании.

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.

Обыски у Серебренникова проходили в рамках расследования уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" в соответствии с постановлением правительства, бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева были задержаны.

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