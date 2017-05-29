Французские театральные деятели поддерживают Кирилла Серебренникова

Власти Москвы помогут жителям пятиэтажек переехать в стартовые домаОбщество 29 мая, 16:43
В Госкорпорация по ОрВД прошел координационный совет директоровНовости партнеров 29 мая, 16:29
ЦБ РФ перенес сроки завершения реформы лизинга на 2021 г.Экономика и бизнес 29 мая, 16:21
Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов МосквыОбщество 29 мая, 16:14
ФГК до конца года снижает стоимость перевозки минудобрений по России на 5%Транспорт 29 мая, 15:59
Чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" задержаны из-за проведения планового технического обслуживанияОбщество 29 мая, 15:59
На внешней поверхности МКС обнаружен планктон из Баренцева моря и бактерии с МадагаскараКосмос 29 мая, 15:58
Одесские радикалы грозят сорвать концерт Ивана ДорнаМеждународная панорама 29 мая, 15:56
Теннисист Рублев не сумел выйти во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Группа французских деятелей культуры опубликовала в понедельник в газете Libération открытое письмо в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова.
"Мы, собратья по театральной сцене, сподвижники и друзья Кирилла Серебренникова, возглавляющего "Гоголь-центр", проекты "Платформа" и "Седьмая студия", заявляем о поддержке этого деятеля культуры, репутации которого в настоящее время наносится ущерб", - говорится в заявлении, которое подписали на настоящее время 15 деятелей культуры и театра Франции. В их числе драматург Оливье Пи, актриса Беатрис Даль, актер театра и кино Луи Гаррель, дирекция, режиссеры и актеры парижского Театра Шайо, Центра театрального искусства Нормандии и Национального театра Бретани.
"Мы хотим, чтобы Серебренников знал, что он не одинок, и что во Франции и Европе зазвучат голоса в его защиту, что в настоящее время мир культуры и творчества внимательно следит за происходящим в России и сможет заставить прислушаться к своему мнению", - говорится в послании.
23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.
Обыски у Серебренникова проходили в рамках расследования уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" в соответствии с постановлением правительства, бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева были задержаны.