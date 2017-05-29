Писатели Гиголашвили, Пелевин, Рубанов вышли в финал премии "Большая книга"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Писатели Михаил Гиголашвили ("Тайный год"), Виктор Пелевин ("Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами") и Андрей Рубанов ("Патриот") вышли в финал престижной Национальной литературной премии "Большая книга".

Имена номинантов назвали на пресс-конференции в Москве.

В списке финалистов также: Игорь Малышев ("Номах"), Лев Данилкин ("Ленин. Пантократор солнечных пылинок"), Алексей Слаповский ("Неизвестность"), Сергей Самсонов ("Соколиный рубеж"), Шамиль Идиатуллин ("Город Брежнев"), Сергей Шаргунов ("Катаев: "Погоня за вечной весной"), Алексей Сальников ("Петровы в гриппе и вокруг него").

По словам главы экспертного совета премии Михаила Бутова, "в этом сезоне нет литературных старцев, которые год из года претендуют на вершины литературной иерархии".

Уникальность премии

Отвечая на вопрос ТАСС, в чем заключается уникальность "Большой книги", генеральный директор премии Георгий Урушадзе отметил, что ее главное отличие "в открытости ко всем жанрам, возрастам, отсутствии ограничений по месту жительства, гражданству".

Кроме того, по данным Урушадзе, читатели получат бесплатный доступ к текстам финалистов, а лауреаты "Большой книги" традиционно переводятся на десятки языков мира, что повышает рейтинги продаж.

Как ожидается, лауреатов назовут до 30 ноября.

Призовой фонд

Денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая.

Среди учредителей награды - Министерство культуры РФ, Роспечать, агентство ТАСС, "Альфа-банк" и другие.