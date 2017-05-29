Музей-заповедник "Петергоф" удостоен Гран-при фестиваля "Интермузей-2017"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф", вышедший в финал конкурса "Интермузей-2017" в двух номинациях, стал обладателем Гран-при. Об этом на церемонии награждения победителей объявил в понедельник первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

"Программы музеев, их задачи и функции давно переросли просто функции хранения и демонстрации музейных предметов. Участники конкурсной программы убедительно это доказали. Уверен, что "Интермузей" этого года послужит началом массы интересных музейных проектов как в России, так и за рубежом", - сказал он.

Музей-заповедник "Петергоф" вышел в финал конкурса с двумя своих проектами - "Петергофские дачники" (финал номинации "Лучший научно-исследовательский музейный проект") и "Ораниенбаум сквозь века" (финал номинации "Лучший проект в сфере информационных технологий").

Победителями в этих номинациях стали Новгородский государственный объединенный музей-заповедник с проектом "Современные технологии в сохранении монументальной живописи Великого Новгорода" и Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки с интерактивной выставкой "Звук и… Вселенная. Человек. Игра" соответственно. Государственный Эрмитаж получил приз в номинации "Лучший проект в сфере музейного образования" за проект "Интермедия: Круги по воде", подготовленный Молодежным центром Эрмитажа к выставке Яна Фабра "Рыцарь отчаяния - воин красоты", а Музей истории Екатеринбурга награжден за "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие" - им стал "Уралмаш: производство будущего".

Проекты были выбраны из 20 вышедших в финал из 414 заявок. Победители во всех номинациях в этом году получают денежные призы в размере 400 тыс. рублей, а Гран-при составляет 700 тыс. рублей.

По словам Аристархова, в этом году мероприятия в рамках "Интермузея" посетили более 41 тыс. человек, что является абсолютным рекордом за все время проведения фестиваля.