Валерий Гергиев стал самым богатым деятелем культуры России в 2016 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев стал самым богатым деятелем культуры России, заработав в 2016 году 154,5 млн рублей, следует из документов, размещенных на сайте Минкультуры.

Согласно документам, в собственности Гергиева находится три земельных участка, автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus, один дом и шесть квартир общей площадью 996 кв. метров. При этом в 2015 году Гергиев заработал 130,2 млн рублей. Генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин по итогам прошлого года заработал почти 8,4 млн рублей. Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман заработал в 2016 году 13,7 млн рублей (в 2015 году он заработал 11,3 млн рублей), в его собственности находится квартира площадью 266,8 кв. метров.

Руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин, в свою очередь, заработал в прошлом году более 9,9 млн рублей (в 2015 году его доход был ниже и составил 9,2 млн рублей). В собственности Соломина - дачный участок площадью 2,4 тыс. кв. метров и квартира в 70 кв. метров. Худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков уменьшил свой доход в 2016 году до 68,8 млн рублей по сравнению с 2015 годом - тогда он заработал почти 74,5 млн рублей. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заработал почти 15 млн рублей (в 2015 году его доход составил 16,9 млн рублей), в его собственности находится дачный участок площадью 2,3 тыс. кв. метров, два дачных дома общей площадью около 324 кв. метров.

Ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе за прошлый год заработал более 11,6 млн рублей (в 2015 году его доход составил 10,3 млн рублей), за ним числится автомобиль Mercedes-Benz и четыре квартиры общей площадью 258 кв. метров. Доход художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова в 2016 году составил более 37,4 млн рублей.

Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, согласно документам, заработала в прошлом году почти 2,9 млн рублей. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин в 2016 году заработал более 7,1 млн рублей, в его собственности находится земельный участок площадью 3,3 тыс. кв. метров, дом площадью 297,8 кв. метров и две квартиры общей площадью 167,9 кв. метров.

Директор театра им. Волкова в Ярославле, бывший гендиректор автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрий Итин заработал за 2016 год 4,9 млн рублей, в его собственности находится две квартиры общей площадью 153,1 кв. метра.