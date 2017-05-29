Темой фестиваля "Москва встречает друзей" стала "Экология души"

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Девизом XIV Международного фестиваля "Москва встречает друзей" стала "Экология души". Об этом сообщил на брифинге перед открытием смотра народный артист СССР Владимир Спиваков, под патронатом фонда которого проводится фестиваль.

"Слово "экология" - греческое, это дом, взаимоотношения человека с окружающей действительностью, с природой. Но существует еще такое понятие, как "экология души". Если вы помните, великий поэт (Марина Цветаева - прим. ТАСС) говорил о том, что очень важно, чтобы искусство развивалось при свете совести", - пояснил Спиваков.

На сцену Светлановского зала Московского международного Дома музыки 29 мая выйдут исполнители из России, Мексики, Китая, Испании, Узбекистана и Армении. Во втором отделении к юным талантам присоединится Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова.

"Волнение присутствует, как всегда, потому что это открытие. Сегодня с самого утра мы репетировали программу с детишками", - признался маэстро Спиваков перед выступлением.

На вечере в четвертый раз будет вручена премия "Милосердие", учрежденная Фондом Спивакова для общественных деятелей "за служение идеалам гуманизма". Лауреатом в этот раз стала вдова первого президента России Наина Ельцина.

Фестиваль одновременно открывается в Санкт-Петербурге и Твери.

Программа фестиваля

Всего в фестивале, который продлится до 9 июня, примут участие более 1,5 тыс. детей из 50 регионов России и 38 стран ближнего и дальнего зарубежья. Отбором участников занималось профессиональное жюри.

"Более 5 тысяч заявок поступило из самых разных стран. Это явление брошенного камня: когда вы бросаете камень в воду, от него расходятся круги. Получается, что, например, японский мальчик приезжает к себе на телевидение и рассказывает, как хорошо ему было в Москве. И другие дети это слышат и тоже хотят приехать к нам", - отметил Спиваков.

В рамках фестиваля пройдет награждение стипендиатов Фонда Спивакова, юные таланты получат в дар музыкальные инструменты, среди которых - скрипка знаменитого французского мастера Алана Карбонара. Частью фестивальных мероприятий станут мастер-классы известных музыкантов из Финляндии, Израиля, России и Румынии.

В течение трех дней в фойе Светлановского зала будет работать выставка работ юных художников - участников фестиваля в возрасте от 5 до 17 лет из 11 стран.

Фестиваль "Москва встречает друзей" организован Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова при участии правительства Москвы, департамента культуры Москвы, администрации президента РФ, Министерства иностранных дел, ООН, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российского военно-исторического общества. В 2012 году это направление работы фонда было отмечено президентом РФ Владимиром Путиным государственной премией РФ за гуманитарную деятельность.