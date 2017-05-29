Критиковавшая Украину за отказ во въезде Самойловой гендиректор ЕВС уходит с должности

ЖЕНЕВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре, критиковавшая власти Украины за отказ во въезде на территорию страны российского представителя в международном песенном конкурсе "Евровидение" певице Юлии Самойловой, уходит с должности. Об этом сообщила в понедельник женевская штаб-квартира этой организации.

Как отмечают в ЕВС, она "решила уйти в этом году, чтобы сосредоточить внимание на своей работе в управляющих советах". Ранее сообщалось, что речь идет, в частности, о совете управляющих швейцарского банка Banque Cantonale Vaudoise и швейцарской компании по производству ароматизаторов и парфюмерных композиций Givaudan.

Новый директор из Ирландии

ЕВС возглавит бывший глава ирландской общественной телерадиокомпании RTE (Raidio Teilifis Eireann) Ноэль Каррен. Ожидается, что он приступит к выполнению обязанностей в новой должности в сентябре,

Ноэль Каррен - выпускник Городского университета Дублина, специалист в области европейских исследований и общественных связей. В 1992 году он поступил на работу в RTE в качестве репортера, в 1997 был исполнительным продюсером песенного конкурса "Евровидение", который проводился в Дублине. В 2010 году Каррен стал генеральным директором RTE, однако в том же году покинул эту компанию.

В заявлении по случаю своего назначения Каррен отметил, что считает новую должность "огромной честью" и намерен продвигать "перемены, которые необходимы для обеспечения будущего общественных СМИ".

Предупреждение ЕВС

Ингрид Дельтенре, которая занимает должность гендиректора ЕВС с 2010 года, оказалась в центре новостей нынешней весной в связи со скандалом при подготовке конкурса "Евровидение" в Киеве (9-13 мая). В конкурсе не смогла принять участие российская певица Юлия Самойлова, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну.

В письме, направленном в конце марта правительству Украины, Дельтенре призывала обеспечить для российской исполнительницы возможность въезда на Украину для участия в конкурсе. Она предупредила Киев об "очень больших негативных последствиях для международной репутации Украины" и об ущербе конкурсу "Евровидение". По словам главы ЕВС, "сложившаяся ситуация вызывает гнев практически всех входящих в Союз европейских вещательных компаний". При этом Дельтенре напомнила, что прежде ни одна страна не позволяла себе запрещать исполнителям принимать участие в конкурсе.

Однако в Киеве проигнорировали призыв гендиректора ЕВС - Самойлову не пустили на Украину. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призвал ЕВС не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать ее суверенитет.