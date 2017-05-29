Иван Дорн отменил концерт в Одессе из-за угроз радикалов

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КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Украинский певец Иван Дорн из-за угроз радикалов отменил концерт в Одессе, намеченный на 9 июня. Об этом сообщил онлайн-сервис продажи билетов Concert.ua.
"Продажи билетов на концерт Ивана Дорна (в Одессе) в ночном клубе "Ибица" остановлены", - сказано в сообщении.
Ранее украинские радикалы из запрещенной в России организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) начали распространять в соцсетях информацию о том, что собираются сорвать концерт Дорна в Одессе из-за его выступлений в России. Причиной также стали заявления певца, в которых он называл братьями украинцев и россиян.
Сам Дорн в интервью СМИ сообщил, что концерт отменили месяц назад, и пока его выступлений в Одессе не планируется. Но при этом певец не отказывается вновь приехать с концертами на территорию Украины, несмотря на действия радикалов.
28 мая радикалы вынудили отменить концерт украинской певицы Светланы Лободы. Провокаторы встречали посетителей у дверей, бросая в них петарды и дымовые шашки. Кроме того, в правоохранительные органы поступила информация, что здание было заминировано.