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Иван Дорн отменил концерт в Одессе из-за угроз радикалов

Культура
29 мая, 19:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, мая. /ТАСС

Причинами угроз стали выступления певца в России и его заявления, где он назвал братьями украинцев и россиян

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Иван Дорн

Иван Дорн

© PR-отдел Conde Nast Russia/ТАСС

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Украинский певец Иван Дорн из-за угроз радикалов отменил концерт в Одессе, намеченный на 9 июня. Об этом сообщил онлайн-сервис продажи билетов Concert.ua.

"Продажи билетов на концерт Ивана Дорна (в Одессе) в ночном клубе "Ибица" остановлены", - сказано в сообщении.

Ранее украинские радикалы из запрещенной в России организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) начали распространять в соцсетях информацию о том, что собираются сорвать концерт Дорна в Одессе из-за его выступлений в России. Причиной также стали заявления певца, в которых он называл братьями украинцев и россиян.

Сам Дорн в интервью СМИ сообщил, что концерт отменили месяц назад, и пока его выступлений в Одессе не планируется. Но при этом певец не отказывается вновь приехать с концертами на территорию Украины, несмотря на действия радикалов.

28 мая радикалы вынудили отменить концерт украинской певицы Светланы Лободы. Провокаторы встречали посетителей у дверей, бросая в них петарды и дымовые шашки. Кроме того, в правоохранительные органы поступила информация, что здание было заминировано.

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