Премия памяти Астрид Линдгрен вручена немецкому писателю и иллюстратору

СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Немецкий писатель и иллюстратор Вольф Эрльбрух получил Международную премии памяти Астрид Линдгрен, которую вручают за достижения в области литературы для детей и подростков. Торжественная церемония состоялась в Стокгольмской филармонии. Награду лауреату вручила шведская кронпринцесса Виктория.

Эрльбоух - лауреат многочисленных премий. В своем творчестве художник сочетает различные техники - аппликацию, рисунок, живопись. На русский язык переведены четыре книги Эрльбруха.

Как отметили члены жюри, "Вольф Эрльбрух делает сложные вещи простыми и удобными для читателей любого возраста", он "с юмором и теплотой, восходящими к гуманистическим идеям, в своих работах он показывает малое в большом".

"Все, у кого есть дети или кто работает с детьми, знают, что нужно пытаться успевать за ними. Нужно быть также готовыми к экзистенциальным вопросам. В моей работе одной из важных задач является обеспечить то, чтобы у детей были книги. Когда у взрослых нет сил, нет ответов или самих взрослых нет, чтобы ответить, есть книги", - сказала на церемонии министр культуры и демократии Швеции Алис Ба Кунке.

"Вы пишете и рисуете, вы храбры во многих отношениях, ваша работа отражает то, что нравится детям, что они любят", - обратилась она к лауреату. Она напомнила, что в одной из своих книг "Утка, смерть и тюльпан" Эрльбрух обращается к очень непростой теме.

"Вы говорите о смерти, которая повсюду следует за нами, как бы мы ни пытались ее оттолкнуть. Мы, взрослые, часто считаем сложным обсуждать эту тему с детьми, вы же говорите все как есть. Вы с помощью своих историй даете каждому чувство неизмеримой важности, и умение делать это без того, чтобы скрыть правду, есть ни что иное как великое искусство. Я верю, что все больше людей будут читать ваши книги в тот момент, когда у них возникнуть вопросы, касающиеся тем грусти, тоски пр кому-то и самого нашего существования", - заключила Кунке.

О премии

Премия Астрид Линдгрен была учреждена правительством Швеции после смерти писательницы в январе 2002 года. Сумма денежного вознаграждения составляет 5 миллионов шведских крон (около $562 тыс.).

В обнародованный в октябре прошлого года список претендентов вошли 226 человек из 60 стран. Россию среди них представляли писатели Владислав Крапивин, Артур Гиваргизов и Нина Дашевская, художники Александр Траугот и Сергей Любаев.

Жюри состоит из 12 человек, назначаемых на четыре года шведским Национальным советом по культуре. В их числе - писатели, литературоведы, художники, критики, библиотекари.

Семью Линдгрен представляет ее правнук Юхан Пальмберг. В прошлом году лауреатом премии памяти Астрид Линдгрен стала американская писательница Мэг Розофф. В этом году премия будет вручена 29 мая в Стокгольмской филармонии.