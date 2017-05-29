Премия памяти Астрид Линдгрен вручена немецкому писателю и иллюстратору

Тренер Легкова не понимает, почему было принято решение продлить отстранение лыжниковСпорт 29 мая, 21:08
Бульвары для бизнеса: как благоустройство парков может способствовать развитию городовОбщество 29 мая, 21:02
Шойгу: РФ заинтересована в лидерстве Египта в сфере безопасности на Ближнем ВостокеАрмия и ОПК 29 мая, 20:53
Собянин: прошедший в Москве ураган был беспрецедентнымОбщество 29 мая, 20:52
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии OceanmanСпорт 29 мая, 20:38
Колобков уверен, что отстраненные российские лыжники будут участвовать в отборе на ОИСпорт 29 мая, 20:36
Паводок на Ставрополье: эвакуация шести населенных пунктов отложенаПроисшествия 29 мая, 20:32
Москва выплатит семьям погибших от урагана по 1 млн рублейОбщество 29 мая, 20:28
Австралийский боксер Флэнэган подписал контракт на бой с ЛебедевымСпорт 29 мая, 20:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Немецкий писатель и иллюстратор Вольф Эрльбрух получил Международную премии памяти Астрид Линдгрен, которую вручают за достижения в области литературы для детей и подростков. Торжественная церемония состоялась в Стокгольмской филармонии. Награду лауреату вручила шведская кронпринцесса Виктория.
Эрльбоух - лауреат многочисленных премий. В своем творчестве художник сочетает различные техники - аппликацию, рисунок, живопись. На русский язык переведены четыре книги Эрльбруха.
Как отметили члены жюри, "Вольф Эрльбрух делает сложные вещи простыми и удобными для читателей любого возраста", он "с юмором и теплотой, восходящими к гуманистическим идеям, в своих работах он показывает малое в большом".
"Все, у кого есть дети или кто работает с детьми, знают, что нужно пытаться успевать за ними. Нужно быть также готовыми к экзистенциальным вопросам. В моей работе одной из важных задач является обеспечить то, чтобы у детей были книги. Когда у взрослых нет сил, нет ответов или самих взрослых нет, чтобы ответить, есть книги", - сказала на церемонии министр культуры и демократии Швеции Алис Ба Кунке.
"Вы пишете и рисуете, вы храбры во многих отношениях, ваша работа отражает то, что нравится детям, что они любят", - обратилась она к лауреату. Она напомнила, что в одной из своих книг "Утка, смерть и тюльпан" Эрльбрух обращается к очень непростой теме.
"Вы говорите о смерти, которая повсюду следует за нами, как бы мы ни пытались ее оттолкнуть. Мы, взрослые, часто считаем сложным обсуждать эту тему с детьми, вы же говорите все как есть. Вы с помощью своих историй даете каждому чувство неизмеримой важности, и умение делать это без того, чтобы скрыть правду, есть ни что иное как великое искусство. Я верю, что все больше людей будут читать ваши книги в тот момент, когда у них возникнуть вопросы, касающиеся тем грусти, тоски пр кому-то и самого нашего существования", - заключила Кунке.
Премия Астрид Линдгрен была учреждена правительством Швеции после смерти писательницы в январе 2002 года. Сумма денежного вознаграждения составляет 5 миллионов шведских крон (около $562 тыс.).
В обнародованный в октябре прошлого года список претендентов вошли 226 человек из 60 стран. Россию среди них представляли писатели Владислав Крапивин, Артур Гиваргизов и Нина Дашевская, художники Александр Траугот и Сергей Любаев.
Жюри состоит из 12 человек, назначаемых на четыре года шведским Национальным советом по культуре. В их числе - писатели, литературоведы, художники, критики, библиотекари.
Семью Линдгрен представляет ее правнук Юхан Пальмберг. В прошлом году лауреатом премии памяти Астрид Линдгрен стала американская писательница Мэг Розофф. В этом году премия будет вручена 29 мая в Стокгольмской филармонии.