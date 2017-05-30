Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Адвокат создателя фильма "Матильда", режиссера Алексея Учителя экс-сенатор Константин Добрынин написал жалобу на депутата Наталью Поклонскую на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом адвокат сообщил ТАСС.

"Обращаюсь лично к Вам с просьбой организовать проведение проверки в отношении действий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Поклонской Н.В., в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики", - написал адвокат. Он отметил, что его обращение, "адресованное в комиссию по этике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, подписанное 19.04.2017 года и отправленное за исходящим номером 37, вероятно утрачено".

Добрынин попросил Володина взять проведение проверки действий депутата Госдумы на личный контроль и дать поручение руководителю комиссии проинформировать о ее результатах.

Спор между режиссером и депутатом продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя Николая II и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

В свою очередь, Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Ответа на письмо адвоката Добрынина в комиссию Госдумы по этике пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Роль царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие.