Журавский: региональные коллективы примут участие в "Русских сезонах" в Италии

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские региональные творческие коллективы выступят в итальянских городах- побратимах в рамках "Русских сезонов" в 2018 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.
"К октябрю сформируем окончательный план этого большого проекта с учетом, в том числе, межрегиональных связей. Многие города России и Италии являются побратимами. Эти отношения можно было бы оживить, стимулировать в период "Русских сезонов", - сказал Журавский.
По словам замминистра, уже сейчас программа проекта включает около 150 мероприятий и охватывает более 30 итальянских городов.
"Русские сезоны" в Италии откроются в январе 2018 года гастролями Симфонического оркестра Мариинского театра под управления Валерия Гергиева. Также запланированы гастроли Большого театра, Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова, Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева и ряда театров, включая Вахтанговский, Малый драматический театр Льва Додина, Александринский, Сатирикон, Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац, Малый театр, Театр наций и другие.
"В Италии будут гастролировать все лучшие симфонические оркестры, театры, народные, фольклорные, казачьи коллективы", - пообещал Журавский.