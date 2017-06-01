"Нелюбовь" Андрея Звягинцева: что мы знаем о призере Каннского фестиваля

На Каннском фестивале этого года "Нелюбовь" была номинирована на золотую пальмовую ветвь. Главную награду российская кинолента в итоге не получила, но была отмечена призом жюри. ТАСС рассказывает, что известно об этом фильме.

О чем фильм?

"Нелюбовь" — драма об обычной московской семье, которая переживает тяжелый период. Борис и Евгения формально еще супруги, но у них уже есть другие возлюбленные. Пара пытается побыстрее развестись. Но пока они все еще вынуждены жить вместе в атмосфере бесконечных ссор и конфликтов.

В череде выяснений отношений Борис и Евгения забывают о Алеше, замкнутом и очень ранимом 12-летнем подростке. Развод лишь обостряет отношения родителей и ребенка. После очередного конфликта Алеша пропадает, и все бросаются на его поиски.

Кто исполняет главные роли?

Filmpro.ru

В отличие от "Левиафана", для "Нелюбви" Звягинцев набрал абсолютно "незвездный" состав. Исполнительница главной женской роли, 32-летняя Марьяна Спивак до этого не снималась в большом кино, играя в театре и озвучивая зарубежные фильмы. А Марина Васильева известна лишь по фильму "Как меня зовут" Нигины Сайфуллаевой.

Главную мужскую роль в фильме исполнил Алексей Розин, уже знакомый Звягинцеву. Актер сыграл в эпизодических ролях в фильмах "Елена" и "Левиафан".

Как проходили съемки?

Съемки картины начались в сентябре 2016 года и должны были завершиться в ноябре-декабре. Однако из-за плохой погоды доснимать некоторые эпизоды пришлось весной 2017 года. Звягинцев впервые начал монтировать фильм, не дожидаясь конца съемок. Из-за этого "Нелюбовь" подали на конкурс Каннского фестиваля лишь к самому концу приема заявок.

"Фильм во многом начался как раз с того, что Андрей Звягинцев и сценарист Олег Негин узнали о поисково-спасательном отряде, о том, как живут, существуют, действуют его волонтеры, настоящие подвижники (которые ищут пропавших людей). И у них сложилась история, которая в итоге и получилась", — рассказал в интервью ТАСС продюсер картины Александр Роднянский. Он добавил, что название фильма "Нелюбовь" было для режиссера очень важно, ведь Звягинцев всегда сосуществует с христианским контекстом.

Что думают о фильме создатели?

По словам Андрея Звягинцева, кинолента тронула зрителей Каннского фестиваля, потому что в ней показаны "человеческие судьбы, истории из жизни". "Когда мы создавали картину, мы хотели показать, как одному человеку живется с другим. Основная сюжетная линия рассказывает о героях, которые после более 10 лет совместной жизни вдруг оказываются у разбитого корыта. Думаю, что интерес зрителей связан с тем, что фильм побуждает задуматься о человеческой природе, о наших характерах и поступках", — заявил в интервью ТАСС сам режиссер.

Александр Роднянский уверен, что "Нелюбовь" во многом создавалась, чтобы "выявить боли, болевые тревоги и обсудить их, прожив опыт людей на экране". "Картины Звягинцева — и эта в особенности — не оставляют равнодушными ни одного зрителя, независимо от того, где он живет. Конечно же, его картина говорит о России, о наших тревогах, проблемах и обстоятельствах. С другой стороны, она точно так же касается любой другой страны".

Что о картине думают кинокритики?

Как пишет издание Hollywood Reporter, Андрей Звягинцев "вновь продемонстрировал уникальный дар создания идеально сформированных драматических микрокосмов". Британский Guardian назвал картину "суровым, таинственным и пугающим" шедевром.

На imbd.сom (The Internet Movie Database), одном из крупнейших интернет-порталов, посвященных кинематографу, фильм получил рейтинг 8,8 из 10 на основе более 160 обзоров.

Какие призы получал фильм и его режиссер?

В этом году фильм "Нелюбовь" попал в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Однако золотую пальмовую ветвь получила кинолента "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда. Тем не менее, "Нелюбовь" не осталась без награды — лента получила приз жюри.

Фильмы Андрея Звягинцева уже неоднократно были отмечены в Каннах. В 2007 году — серебряная пальмовая ветвь за лучшую мужскую роль в "Изгнании", в 2011 году — приз жюри за "Елену", в 2014-м — приз за лучший сценарий в фильме "Левиафан".