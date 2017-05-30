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Швыдкой: повышение пошлин для зарубежного кинопроката не принесет пользы российскому кино

Культура
30 мая, 12:25 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 30, мая. /ТАСС

По мнению спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, есть "менее прямолинейные" способы, которые могут быть более полезными

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ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Повышение пошлин для иностранного кинопроката не принесет пользы для отечественного кино и негативно отразится на зрителях. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс" спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Это прежде всего ухудшит, я думаю, предложения, это отразится на зрителях. Я не считаю, что эта мера приведет к каким-то позитивным результатам, потому что надо понимать, что, кроме кинотеатральной сети, сегодня существует еще и сеть интернета", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как он относится, к возможному повышению пошлины для иностранного кинопроката до 5 млн руб.

Швыдкой уточнил, что это не сослужит большую пользу для отечественного кино. "Можно было ввести, с моей точки зрения, куда более мягкий маркированный налог с продажи билетов, то, что делают французы. С продажи билетов какая-то часть средств должна идти в Фонд поддержки национального кино", - подчеркнул он.

По словам Швыдкого, существуют "менее прямолинейные способы, которые могут принести больше пользы". Он также подчеркнул, что сейчас нельзя принимать такого рода меры и при этом сокращать производство российского кино. "Министерство культуры предполагает производить в будущем году 40 картин. Вводить по существу заградительные меры на зарубежные фильмы и производить 40 картин невозможно, это может быть только, если производишь 150-200 картин", - считает он.

Форум "Диалог Форт-Росс" завершит свою работу З0 мая. Во второй день форума в центре внимания будет потенциал взаимодействия двух государств в области энергетики и политические вопросы. В конференции принимают участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол США в России Джон Теффт, президент "Общества по сохранению Форт-Росса" Сара Свидлер, руководство Псковской области и других регионов страны, руководители компаний "Транснефть", Chevron Neftegaz Inc. и "Совкомфлот", международные эксперты и представители СМИ.

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