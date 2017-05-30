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Отчисления в Фонд кино с каждого иностранного фильма могут составить 5 млн рублей

Культура
30 мая, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Средства пойдут на поддержку отечественной кинематографии

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предлагает ввести обязательные отчисления в размере 5 млн рублей с каждого иностранного фильма наряду с госпошлиной. Соответствующее предложение высказал  глава Минкультуры Владимир Мединский в ходе встречи в ведомстве, передает корреспондент ТАСС.

Министр отметил, что, "после консультаций с кинематографистами и кинодеятелями законопроект, включающий эту инициативу, будет внесет в Госдуму". В документах к встрече уточняется, что, в частности, будет введено "обязательное отчисление в размере 5 млн рублей в случае получения прокатного удостоверения на показа фильма в кинотеатрах", - уточняется в документах к встрече.

"При получении прокатного удостоверения все будут платить 5 млн рублей, для российского кино это будут возвратные деньги, которые компенсируют Фонд кино", - пояснил журналистам глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов. Он отметил, что речь не идет о стоимости прокатного удостоверения, в законопроекте это будет обозначено как "обязательные отчисления в размере 5 млн рублей".

Отчисления будут поступать в Фонд кино, средства пойдут на поддержку отечественной кинематографии - производство и прокат национальных фильмов. Если сборы конкретного фильма превысят определенный порог (сумма пока не определена - прим. ТАСС), может быть введен дополнительный процент со сборов, который определяется распоряжением правительства. Пока речь идет о 1,5%.

Также будет образована специальная комиссия, которая по итогам года будет отбирать выдающиеся иностранные фильмы, которым также Фонд кино сможет компенсировать затраты.

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