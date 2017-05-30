Отчисления в Фонд кино с каждого иностранного фильма могут составить 5 млн рублей

ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении Туапсинского морского торгового портаТранспорт 30 мая, 17:06
"Это политические игры": в американской глубинке не верят новостям о России и ТрампеМеждународная панорама 30 мая, 17:00
Глава федерации: состав сборной России по фехтованию к ОИ-2020 обновится на 70%Спорт 30 мая, 16:51
Волейболист Тетюхин в 41 год принял решение продолжить карьеруСпорт 30 мая, 16:48
Академик РАН: переход к новому ледниковому периоду стал причиной неустойчивой погодыНаука 30 мая, 16:45
Власти Москвы намерены открыть шоу-румы будущих квартир по программе реновацииОбщество 30 мая, 16:37
Путин на ПМЭФ встретится с представителями ряда государств и бизнесменамиЭкономика и бизнес 30 мая, 16:34
Фазель: НХЛ сделает все, чтобы ни один хоккеист лиги не сыграл в Олимпиаде-2018Спорт 30 мая, 16:31
Академик Асеев считает высокой вероятность срыва выборов президента РАН в сентябреНаука 30 мая, 16:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предлагает ввести обязательные отчисления в размере 5 млн рублей с каждого иностранного фильма наряду с госпошлиной. Соответствующее предложение высказал глава Минкультуры Владимир Мединский в ходе встречи в ведомстве, передает корреспондент ТАСС.
Министр отметил, что, "после консультаций с кинематографистами и кинодеятелями законопроект, включающий эту инициативу, будет внесет в Госдуму". В документах к встрече уточняется, что, в частности, будет введено "обязательное отчисление в размере 5 млн рублей в случае получения прокатного удостоверения на показа фильма в кинотеатрах", - уточняется в документах к встрече.
"При получении прокатного удостоверения все будут платить 5 млн рублей, для российского кино это будут возвратные деньги, которые компенсируют Фонд кино", - пояснил журналистам глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов. Он отметил, что речь не идет о стоимости прокатного удостоверения, в законопроекте это будет обозначено как "обязательные отчисления в размере 5 млн рублей".
Отчисления будут поступать в Фонд кино, средства пойдут на поддержку отечественной кинематографии - производство и прокат национальных фильмов. Если сборы конкретного фильма превысят определенный порог (сумма пока не определена - прим. ТАСС), может быть введен дополнительный процент со сборов, который определяется распоряжением правительства. Пока речь идет о 1,5%.
Также будет образована специальная комиссия, которая по итогам года будет отбирать выдающиеся иностранные фильмы, которым также Фонд кино сможет компенсировать затраты.