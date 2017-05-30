Фильм "Нелюбовь" выйдет на экраны Франции в сентябре

КАНН, 30 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Арина Лебедева/. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", завоевавший одну из высших наград на Каннском фестивале, выйдет во французский прокат уже в сентябре. Об этом в интервью ТАСС сообщил сам режиссер.

Мировая премьера картины состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля. По итогам двухнедельного смотра кинолента была удостоена Приза жюри, которое в этом году возглавил Педро Альмодовар. В российский прокат "Нелюбовь" выходит 1 июня.

"Во Франции лента появится на экранах кинотеатров 20 сентября, в середине октября ее можно будет увидеть в Великобритании. Также права на картину купила крупная прокатная компания США Sony Classics. Майкл Баркер (один из руководителей Sony Classics) купил права на фильм еще до нашего официального показа, до визита в Канн, - отметил Звягинцев. - Он приобрел картину почти как кота в мешке только потому, что прекрасно знает нашу предыдущую работу".

Зрители в Канне очень тепло приняли фильм "Нелюбовь". "То, что мне удалось почувствовать, - это очень теплый прием. Вообще хочу сказать, что, стоя на сцене Дворца фестивалей и конгрессов и получая награду, испытываешь необычайные чувства, когда видишь этот огромный зал, в котором находятся более 3 тыс. зрителей. Каннская сцена, что тут говорить, - это то, что случается редко в твоей жизни", - признался режиссер.

По его словам, премия фестиваля такого уровня является "невероятным трамплином для картины". "На мой взгляд, даже сам факт того, что фильм попал в программу, - это уже важно, а когда еще картину отмечают премией, это дает невероятные возможности для ее дальнейшего продвижения", - заметил режиссер.

История из жизни

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. Главные герои - еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни. Проходя сквозь череду конфликтов и бесконечных взаимных претензий, они пренебрегают своим единственным ребенком, который неожиданно после их очередной ссоры исчезает.

Звягинцев считает, что кинолента тронула зрителей в Канне, потому что в ней показаны "человеческие судьбы, истории из жизни". "Когда мы создавали картину, мы хотели показать, как одному человеку живется с другим. Основная сюжетная линия рассказывает о героях, которые после более 10 лет совместной жизни вдруг оказываются у разбитого корыта. Думаю, что интерес зрителей связан с тем, что фильм побуждает задуматься о человеческой природе, о наших характерах и поступках", - считает режиссер.

Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева.

Для Андрея Звягинцева это третья награда Каннского фестиваля. В 2011 году он был удостоен главного приза в категории "Особый взгляд" за фильм "Елена", а в 2014-м получил премию за лучший сценарий к картине "Левиафан", участвовавшей в основном конкурсе смотра.