Продолжение мультфильма "Котенок с улицы Лизюкова" сняли в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 30 мая. /ТАСС/. Воронежские аниматоры завершили работу над продолжением популярного мультфильма "Котенок с улицы Лизюкова", сообщил один из создателей мультфильма, исполнительный продюсер воронежской студии анимации Wizart Animation Владимир Николаев.

"Работа над второй частью "Котенка с улицы Лизюкова" закончена. Воронежские мультипликаторы совместно с "Союзмультфильмом" сняли 12-минутную серию в формате 3D",- сказал Николаев на встрече с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым.

По информации пресс-службы администрации региона, воронежские аниматоры включили в мультфильм виды знаковых мест города - Адмиралтейскую площадь, Воронежский госуниверситет, корабль "Гото Предестинация".

Рисованный мультфильм "Котенок с улицы Лизюкова" выпущен в 1988 году режиссером Вячеславом Котеночкиным по сценарию Виталия Злотникова. Это фильм-сказка о путешествии воронежского котенка Василия, который мечтает превратиться в страшного зверя, чтобы его все боялись.

В 2003 году в Воронеже на улице Лизюкова открыли памятник котенку Василию. В середине 2016 года воронежская студия Wizart Animation начала съемки 3D-мультфильма - продолжения "Котенка с улицы Лизюкова" по сценарию Виталия Злотникова.