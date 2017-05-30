"Союзмультфильм" получил статус индустриального партнера "Сколково"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" получила статус индустриального партнера фонда "Сколково". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии.
"Правлением фонда "Сколково" сегодня было принято решение о предоставлении киностудии "Союзмультфильм" статуса партнера фонда "Сколково", - отмечается в сообщении. - В ближайшие дни между "Союзмультфильмом" и "Сколково" будет подписано соглашение о партнерстве и основных условиях размещения центра научно-исследовательских и опытно-конструкторных разработок (НИОКР) на территории инновационного центра".
На киностудии добавили, что сейчас при поддержке Министерства культуры РФ проходит масштабная технологическая модернизация киностудии. В ближайших планах "Союзмультфильма" - "создание существенного объема авторской и детской короткометражной анимации, производство анимационных сериалов, а также полнометражных анимационных фильмов".
В пресс-службе привели слова председателя правления студии Юлианы Слащевой, которая отметила, что производство анимации - высокотехнологичный процесс. "Наибольший кассовый успех имеют фильмы, созданные с применением новейших средств производства, - пояснила Слащева. - Российские студии поставлены перед необходимостью масштабной модернизации с целью сократить отставание с основными международными лидерами индустрии. "Союзмультфильм" ставит перед собой цели и задачи развития технологической базы, для этих целей создается НИОКР-центр в партнерстве с инновационным центром "Сколково".
Эта инициатива получила поддержку правительства РФ, Министерства культуры РФ, а также Министерства экономического развития РФ. Полученный "Союзмультфильмом" статус партнера фонда "Сколково", считают в руководстве студии, позволит ей осуществлять исследовательскую деятельность по направлениям, связанным с современными компьютерными технологиями.