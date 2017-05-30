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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России пианист Денис Мацуев представил в Петербурге новую программу "Джаз в кругу друзей".
Вечер собрал больше трех тысяч слушателей в Большом концертном зале "Октябрьский". В свою программу наряду с давними друзьями он пригласил лауреатов телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица".
"Синяя птица" - настоящий прорыв и глоток чистого воздуха, ведь на протяжении двух месяцев в прайм-тайм на федеральном канале звучала классическая музыка в исполнении необыкновенно одаренных детей. И, конечно, мне хочется, чтобы питерская публика познакомилась с ними и услышала их выступление вживую", - прокомментировал идею концерта пианист, который работал в жюри этого смотра. По его словам, новая программа - "это прежде всего живое и теплое общение музыкантов с публикой, это особая атмосфера импровизации и совместного творчества".
Говоря о своих музыкальных пристрастиях, Мацуев отмечает: "Я, конечно, не джазовый музыкант, а классический, но мне нравится импровизировать - не только в музыке, поэтому я могу быть джазменом, оставаясь исполнителем классики".
Жители Петербурга уже знакомы с джазовым амплуа Мацуева. Одно из своих выступлений в этом стиле он посвятил в 2013 году 75-летию одного из своих давних партнеров - маэстро Юрия Темирканова.
В концерте приняли участие постоянные партнеры Мацуева по сцене Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программу джазового петербургского концерта вошли композиции Гершвина, Эллингтона, Грига, Чайковского. Московская публика услышит эту программу через две недели.