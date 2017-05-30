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Денис Мацуев представил в Петербурге новую программу "Джаз в кругу друзей"

Культура
30 мая, 19:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Концерт собрал более 3 тысяч слушателей

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Денис Мацуев

Денис Мацуев

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России пианист Денис Мацуев представил в Петербурге новую программу "Джаз в кругу друзей".

Вечер собрал больше трех тысяч слушателей в Большом концертном зале "Октябрьский". В свою программу наряду с давними друзьями он пригласил лауреатов телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица".

"Синяя птица" - настоящий прорыв и глоток чистого воздуха, ведь на протяжении двух месяцев в прайм-тайм на федеральном канале звучала классическая музыка в исполнении необыкновенно одаренных детей. И, конечно, мне хочется, чтобы питерская публика познакомилась с ними и услышала их выступление вживую", - прокомментировал идею концерта пианист, который работал в жюри этого смотра. По его словам, новая программа - "это прежде всего живое и теплое общение музыкантов с публикой, это особая атмосфера импровизации и совместного творчества".

Говоря о своих музыкальных пристрастиях, Мацуев отмечает: "Я, конечно, не джазовый музыкант, а классический, но мне нравится импровизировать - не только в музыке, поэтому я могу быть джазменом, оставаясь исполнителем классики".

Жители Петербурга уже знакомы с джазовым амплуа Мацуева. Одно из своих выступлений в этом стиле он посвятил в 2013 году 75-летию одного из своих давних партнеров - маэстро Юрия Темирканова.

В концерте приняли участие постоянные партнеры Мацуева по сцене Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные). В программу джазового петербургского концерта вошли композиции Гершвина, Эллингтона, Грига, Чайковского. Московская публика услышит эту программу через две недели.

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Мацуев, Денис Леонидович
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