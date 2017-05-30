Власти Крыма договорились с бизнесменом Лебедевым о передаче Ялтинского театра

СУДАК, 30 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма договорились с российским бизнесменом и меценатом Александром Лебедевым о передаче арендуемого им Ялтинского театра имени А. П. Чехова в их ведение.

Об этом журналистам сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Он (Лебедев) в конструктиве, в диалоге с властями республики принял решение отдать театр под патронат Министерства культуры Республики Крым. Арина Вадимовна (Новосельская, министр культуры Крыма - прим. ТАСС) занимается этим вопросом, у нее уже есть предложения по проведению там спектаклей, ничего не поменяется, театр будет использован в культурной жизни", - сказал Аксенов.

По его словам, Лебедев в украинский период Крыма вложил в модернизацию театра порядка €12-13 млн. Как сообщается на сайте театра, он был реконструирован в 2008 г. по инициативе президента РФ Владимира Путина. "Я с Александром Евгеньевичем (Лебедевым) разговаривал, большое ему спасибо, он большие деньги вложил в реконструкцию театра еще в украинский период - около €12-13 млн <...> При этом театр был приведен в соответствующее состояние, за что ему спасибо", - сказал Аксенов.

Новосельская также подтвердила, что театр не будет перепрофилирован, а все спектакли в нем сохранятся, равно как и выступления ведущих российских театров. "Да, театр будет передан в Минкультуры Крыма. Вопрос решен. У Лебедева был достаточно длительный договор об аренде, но он по многочисленным просьбам, моим и Сергея Аксенова, передал его пока в муниципальную собственность Ялты, затем будет оформлена передача в собственность республики в безвозмездное пользование", - сообщила министр ТАСС.

По ее словам, театр будет продолжать работать так же, как и работал ранее. "Будут полноценные постановки, будет бюджетное финансирование, чего раньше мы не могли делать, будут гастроли, все самое лучшее сохраняется, в то числе и гастроли ведущих московских театров. Они очень любят эту южную театральную площадку", - подчеркнула она.

Здание театра имени Чехова, который во времена Украины находился в плачевном состоянии, был взят в аренду у ялтинской мэрии Лебедевым в 2007 году. На выделенные средства был реставрирован основной корпус, внутренние помещения, в том числе и главная сцена, где начали проходить гастроли ведущих театральных коллективов России.