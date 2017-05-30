MacDougall's выставил на русские торги в Лондоне картины Петрова-Водкина и Поленова

ЛОНДОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картины художников Кузьмы Петрова-Водкина и Василия Поленова станут лотами на торгах предметами русского искусства, которые аукционный дом MacDougall's проведет в британской столице 7 июня.

Как сообщили во вторник корреспондент ТАСС в аукционном доме, полотно Петрова-Водкина (1878-1939) под названием "Портрет африканского мальчика" оценено в £400-600 тыс. ($515-770 тыс.). "Этот шедевр был создан в 1907 году во время двухмесячной поездки художника по Алжиру и Тунису, в частности, при посещении им Бискры, города на севере Алжира, - отметили в аукционном доме. - Тунисско-алжирские работы живописца встречаются крайне редко в частных собраниях".

Точно в такую же сумму оценили и монументальную картину Поленова (1844-1927) под названием "Решил идти в Иерусалим". Полотно принадлежит прославленному циклу картин "Из жизни Христа", который художник считал "главным делом своей жизни". Эксперты MacDougall's уверены, что "появление этого произведения на художественном рынке - событие уникальное, поскольку из 72 достоверно известных композиций цикла большая часть давно украшает собрания крупнейших музеев России".

На торги будут выставлены три полотна Константина Коровина (1861-1939). Это "Весна в деревне" 1920 года и более позднее полотно "Замерзший пруд" с оценкой от £150 до £200 тыс. ($190-260 тыс.) каждая, а также написанная в 1922 году во Франции картина "Набережная адмирала Курбе в Вильфранш-сюр-Мер" (£300-400 тыс. или $385-515 тыс.).

Помимо этого, будут предложены картины Давида Штеренберга (1881-1948), Владимира Луппиана (1892-1983), работа основателей соц-арта Виталия Комара и Александра Меламида.

"Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Торги картинами, а также предметами декоративно-прикладного искусства организуют аукционные дома Christie's, Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Выручка от проведенной в июне прошлого года так называемой русской недели торгов составила более £16,4 млн ($23,8 млн).