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Фильм "Время первых" признан лучшим для семейного просмотра на кинофестивале в Ульяновске

Культура
30 мая, 22:16 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших

Обладателем Гран-при фестиваля, призом губернатора Ульяновской области "Честь и достоинство" стал руководитель Государственного оркестра кинематографии, народный артист РФ Сергей Скрипка

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УЛЬЯНОВСК, 30 мая. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Жюри IX Международного кинофестиваля "От всей души" имени Валентины Леонтьевой признало фильм "Время первых" о выходе в открытый космос режиссера Дмитрия Киселева лучшим полнометражным фильмом для семейного просмотра. Приз был вручен во вторник на торжественной церемонии закрытия фестиваля актеру Сергею Баталову, сыгравшему роль отца Леонова.

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"Я просто похож на отца Алексея Леонова, потому что, когда мы с ним встретились на премьере, он мне сказал: "Ну здорово, батя!". После фильма ощущение, что ты слетал в космос, особенно если ты смотришь в 3D", - поделился актер с журналистами.

Обладателем Гран-при фестиваля, призом губернатора Ульяновской области "Честь и достоинство", за преданное служение киноискусству стал руководитель Государственного оркестра кинематографии, народный артист Российской Федерации Сергей Скрипка. Специальный приз жюри "За блистательное решение семейной темы в анимации" получил фильм "Два трамвая" режиссера Светланы Андриановой. Приз "Лучший неигровой фильм" был вручен заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Галине Евтушенко, режиссеру фильма "Лев Толстой и Махатма Ганди: двойной портрет в интерьере эпохи". В номинации "Лучшая женская роль" победила актриса Мария Биорк за роль в фильме "Золотая рыбка" режиссера Александра Галибина. Приз "Лучшая мужская роль" получил актер Кирилл Дегтярь за роль в фильме "Коробка" режиссера Эдуарда Бордукова.

На фестивале было вручено несколько специальных призов - награду от главы города Ульяновска "За сохранение международных кинематографических связей между Россией и Германией" получила актриса Ирина Линд (фильм "Eins"), приз "За продолжение лучших традиций кинематографической семейной династии" - актер Иван Золотухин (фильм "Eins"). Награда "За вклад в развитие российской региональной кинематографии" присуждена режиссеру Татьяне Эверстовой, призом "За верность теме правопорядка в российских сериалах" награжден актер Сергей Барышев. Еще одну специальную награду "За вклад в развитие положительного образа сотрудника МВД в российском кинематографе" жюри удостоило народную артистку Республики Южная Осетия, Заслуженную артистку Российской Федерации Оксану Сташенко. Завершил фестиваль концерт Виктории и Антона Макарских.

Международный кинофестиваль "От всей души" имени Валентины Леонтьевой проводится в Ульяновской области с 2008 года. За это время его гостями стали более 120 тыс. человек, в его рамках состоялось около 400 мероприятий, область посетили около 300 российских и зарубежных кинозвезд из Венгрии, Германии, Голландии, Италии, Польши, Финляндии, Чехии, Болгарии, Сербии. В этом году фестиваль открылся 26 мая и завершился 30 мая. В числе участников мероприятия этого года Татьяна Догилева, Сергей Барышев, Александр Олешко, Виктория и Антон Макарские. Мероприятия кинофестиваля посетили более 18 тыс. зрителей.

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