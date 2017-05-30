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Лауреатом премии "Инновация" стало Новое пространство Театра Наций

Культура
30 мая, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Премия "Инновация" была учреждена в 2005 году и в первый раз проводилась в этом году после слияния музейно-выставочного центра РОСИЗО

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Лауреатом премии в области современного искусства в номинации "Проект года" стало Новое пространство Театра Наций, сочетающее различные дисциплины - помимо визуального искусства и перформанса это также музыка, кинематограф и литература. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете премии.

"Премия "Инновация" присуждалась в семи конкурсных номинациях за проекты, реализованные в 2016 году на территории РФ", - отмечается в сообщении организаторов.

Победителями "Инновации" в номинации "Художник года" стал известный своим проектом "Путешествие частной луны" Леонид Тишков, который в конце 2016 года в Арсенале в Нижнем Новгороде представил выставку-спектакль "Взгляни на дом свой". "Куратором года" назван Андрей Буренков, автор выставки "Плановое устаревание", показанной в рамках параллельной программы V Московской биеннале современного искусства, а премии в номинации "Региональный проект" удостоено исследование "Море возможностей" об истории Пермской художественной галереи.

Кроме того, победителями премии "Инновация" в номинации "Образовательный проект" стали авторы инклюзивной программы с участием зрячих и незрячих музыкантов "Музыка для всех", осуществленной в Санкт-Петербурге, а награду в номинации "Новая генерация" получил Кирилл Глущенко, придумавший проект "Прекрасен облик нашей будней", который был показан в пространстве бывшего фабричного здания в Москве. Премии в номинации "Книга года: теория и история современного искусства" отмечено издание к выставке "Андрей Кузькин. Право на жизнь", показанной в Московском музее современного искусства.

По традиции, "Инновация" вручается также в двух внеконкурсных номинациях: "За вклад в развитие современного искусства России" премию получил художник Виктор Пивоваров, чья большая выставка прошла в прошлом году в ГМИИ им. А.С. Пушина и музее "Гараж". Основатели отмечающего в этом году десятилетие Центра современного искусства "Винзавод" Софья и Роман Троценко отмечены в номинации "За поддержку современного искусства России".

Премия "Инновация" была учреждена в 2005 году и в первый раз проводилась в этом году после слияния музейно-выставочного центра РОСИЗО с Государственным центром современного искусства, который учредил награду.

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