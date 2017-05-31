В Кремлевском дворце пройдет концерт к 75-летию со дня рождения Муслима Магомаева

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Концертная программа "Нет песни без тебя", посвященная 75-летию со дня рождения легендарного певца Муслима Магомаева, прозвучит в среду в Государственном Кремлевском дворце. Самые известные песни артиста исполнят солисты арт-проекта "ТенорА XXI века" и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", сообщил главный дирижер оркестра Дмитрий Юровский.

По его словам, каждый певец, который берется за репертуар такого мастера, как Магомаев, "может и даже должен испытывать некоторое волнение". Программа вечера напомнит о многообразии таланта великого баритона, который "поднял так называемый легкий или эстрадный жанр до такого высокого профессионального уровня, что в его исполнении любое произведение становилось полновесным, при этом не теряя необходимого чувства стиля".

Гостей ждут как мировые хиты из репертуара Магомаева ("Tu Mi Piacci", "Bella Ciao", "Guarda Che Luna", "My Way", "24 Mila Baci", "Delilah" и другие), так и отечественные шлягеры из "Бременских музыкантов", песни "Элегия", "Ожидание", "Верни мне музыку", "Чертово колесо", "Королева красоты" и многие другие.

Почетным гостем концерта станет вдова Магомаева, оперная певица Тамара Синявская. В свое время Юровскому посчастливилось лично познакомиться с легендарным артистом и подружиться с его семьей.

Магомаев (1942-2008) - советский и российский эстрадный и оперный певец (баритон). В 31 год был удостоен звания "Народный артист СССР". Особенностью творческой биографии Магомаева стал необыкновенно широкий репертуар: оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные сочинения азербайджанских и русских композиторов, эстрадные песни - всего более 600 произведений.