Fox: актриса Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет

"Известия": бренд "Сделано в России" начнут продвигать в интернете на 11 языкахЭкономика и бизнес 31 мая, 2:37
Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкойСпорт 31 мая, 2:20
WSJ: Флинн предоставит Сенату часть документов по контактам с РоссиейМеждународная панорама 31 мая, 1:58
Путин: РФ будет проще работать с США, когда демократы признают победу ТрампаПолитика 31 мая, 0:47
Российские слаломисты начнут борьбу за медали на чемпионате Европы в СловенииСпорт 31 мая, 0:42
Путин: говорить о кандидатах в президенты РФ на выборах-2018 пока раноПолитика 31 мая, 0:36
Путин назвал политику расширения НАТО близорукойПолитика 31 мая, 0:30
Волейболистки сборной России стартуют в отборочном турнире ЧМ-2018Спорт 31 мая, 0:25
Исинбаева оставит свой пост ради восстановления Российского антидопингового агентстваСпорт 31 мая, 0:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Британская актриса Молли Питерс, известная по роли в четвертом фильме об агенте Джеймсе Бонде, скончалась на 76 году жизни. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.
По его информации, причина смерти остается на данный момент неизвестной.
Молли Питерс родилась 15 марта 1942 года. В четвертом фильме о Джеймсе Бонде под названием "Шаровая молния", вышедшем в 1965 году, она сыграла подругу спецагента, роль которого, в свою очередь, исполнил британский актер Шон Коннери.