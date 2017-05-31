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Элтон Джон впервые выступит в Грузии

Культура
31 мая, 10:06 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Выступление состоится в концертном зале Black Sea Arena, который вмещает до 10 тыс. зрителей

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ТБИЛИСИ, 31 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Британский певец, композитор и пианист Элтон Джон впервые выступит в Грузии. Как сообщило Общественное телевидение Грузии, концерт состоится 16 сентября в концертном зале Black Sea Arena. Этот современный комплекс, вмещающий 10 тыс. зрителей, расположен в черноморском курортном поселке Шекветили (Озургетский район).

Приезд британского певца в Грузию организует местная промоутерская компания Easter Promoution при поддержке одного из коммерческих банков страны.

"Выступление Элтона Джона станет значимым событием в культурной жизни Грузии и всего региона, ожидается, что на концерте будут как жители страны, так и гости из Армении, Азербайджана, России, Турции и других государств", - отметили организаторы.

В концертном зале в Шекветили 20 мая состоялся первый и единственный в Грузии концерт известной американской рок-группы Aerosmith.

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