ТБИЛИСИ, 31 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Британский певец, композитор и пианист Элтон Джон впервые выступит в Грузии. Как сообщило Общественное телевидение Грузии, концерт состоится 16 сентября в концертном зале Black Sea Arena. Этот современный комплекс, вмещающий 10 тыс. зрителей, расположен в черноморском курортном поселке Шекветили (Озургетский район).

Приезд британского певца в Грузию организует местная промоутерская компания Easter Promoution при поддержке одного из коммерческих банков страны.

"Выступление Элтона Джона станет значимым событием в культурной жизни Грузии и всего региона, ожидается, что на концерте будут как жители страны, так и гости из Армении, Азербайджана, России, Турции и других государств", - отметили организаторы.

В концертном зале в Шекветили 20 мая состоялся первый и единственный в Грузии концерт известной американской рок-группы Aerosmith.