Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китайскую вазу XVIII века продали на аукционе за $18 млн

Культура
31 мая, 10:36 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Кроме того, на аукционе более чем за $13 млн продали пейзажный свиток кисти китайского художника Чжан Дацяня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Редкая ваза, изготовленная в период правления китайского императора Юнчжэна (1723-1735 гг.), ушла с молотка в Гонконге за $18 млн. Об этом сообщили в аукционном доме Christie's.

"Это рекордная цена в мире для китайского монохромного фарфора", - отметили организаторы торгов. Имя покупателя не раскрывается.

Речь идет о светло-зеленой вазе в форме амфоры, покрытой селадоновой глазурью. Сосуд высотой 51,8 см имеет изящные вертикальные ручки, стилизованные под драконов, а горлышко напоминает ствол бамбука.

"Эта великолепная амфора является одним из шедевров керамики императорской династии Цин", - отметила директор департамента китайского искусства аукционного дома "Кристис" Пола Антеби.

Примечательно, что эта же ваза выставлялась на торги в Гонконге в 2004 году. Тогда она была продана за $2,2 млн, что стало рекордной ценой для того времени.

Кроме того, на аукционе за $13,2 млн продали картину кисти известного китайского художника Чжан Дацяня (1899-1983). Речь идет о пейзажном свитке под названием "Древние храмы посреди облаков" размером 172 на 89,5 см. Он был написан автором тушью и красками на золотой бумаге в 1965 году. Имя коллекционера, купившего данный лот, не раскрывается.

По оценкам искусствоведов, картина имеет высокую художественную ценность. В разные годы ее выставляли в музеях Гонконга, Токио и Сингапура.

Родившийся в юго-западной провинции Сычуань Чжан Дацянь в последние годы считается самым дорогим живописцем в Азии. В прошлом году его произведение "Цветение персика весной" (1982) ушло с молотка в Гонконге за рекордную сумму в $35 млн.

Автор этой картины виртуозно владел принципами традиционной китайской живописи, в частности, "се и" ("передача идеи"), для которой характерны размашистые, скупые линии и штрихи, передающие идею и дух изображаемого предмета - пейзажа или человеческих образов. Художник также прославился своей уникальной техникой "разбрызгивания туши". Он посещал Европу и был лично знаком с Пикассо. Умер Чжан Дацянь на Тайване в возрасте 84 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
2
"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года
3
СМИ: в Кабуле при взрыве в посольском квартале погибли десятки человек
4
Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве
5
AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook
6
"Газпром" получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
ABC: в Конгрессе США запросили информацию от еще одного экс-советника Трампа
Темы дня
Загрузка...
Реклама