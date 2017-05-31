Китайскую вазу XVIII века продали на аукционе за $18 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Редкая ваза, изготовленная в период правления китайского императора Юнчжэна (1723-1735 гг.), ушла с молотка в Гонконге за $18 млн. Об этом сообщили в аукционном доме Christie's.

"Это рекордная цена в мире для китайского монохромного фарфора", - отметили организаторы торгов. Имя покупателя не раскрывается.

Речь идет о светло-зеленой вазе в форме амфоры, покрытой селадоновой глазурью. Сосуд высотой 51,8 см имеет изящные вертикальные ручки, стилизованные под драконов, а горлышко напоминает ствол бамбука.

"Эта великолепная амфора является одним из шедевров керамики императорской династии Цин", - отметила директор департамента китайского искусства аукционного дома "Кристис" Пола Антеби.

Примечательно, что эта же ваза выставлялась на торги в Гонконге в 2004 году. Тогда она была продана за $2,2 млн, что стало рекордной ценой для того времени.

Кроме того, на аукционе за $13,2 млн продали картину кисти известного китайского художника Чжан Дацяня (1899-1983). Речь идет о пейзажном свитке под названием "Древние храмы посреди облаков" размером 172 на 89,5 см. Он был написан автором тушью и красками на золотой бумаге в 1965 году. Имя коллекционера, купившего данный лот, не раскрывается.

По оценкам искусствоведов, картина имеет высокую художественную ценность. В разные годы ее выставляли в музеях Гонконга, Токио и Сингапура.

Родившийся в юго-западной провинции Сычуань Чжан Дацянь в последние годы считается самым дорогим живописцем в Азии. В прошлом году его произведение "Цветение персика весной" (1982) ушло с молотка в Гонконге за рекордную сумму в $35 млн.

Автор этой картины виртуозно владел принципами традиционной китайской живописи, в частности, "се и" ("передача идеи"), для которой характерны размашистые, скупые линии и штрихи, передающие идею и дух изображаемого предмета - пейзажа или человеческих образов. Художник также прославился своей уникальной техникой "разбрызгивания туши". Он посещал Европу и был лично знаком с Пикассо. Умер Чжан Дацянь на Тайване в возрасте 84 лет.