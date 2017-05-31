Концерт музыки для маримбы пройдет в июне в Московской консерватории

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Музыкант Петр Главатских представит программу для маримбы, также известной как африканский орган, 7 июня в Рахманиновском зале Московской консерватории. Об этом сообщил ТАСС сам исполнитель.

"Маримба не так давно сформировалась как концертный сольный инструмент, поэтому мы не могли сразу получить большую концертную программу. У меня же была идея сделать такую программу из сочинений российских композиторов. Сейчас уникальное время: одновременно творят несколько десятков замечательных сочинителей, бум на современную академическую музыку", - поделился Главатских.

В программу войдут произведения Александра Маноцкова, Вячеслава Гайворонского, Григория Смирнова и Павла Карманова. Все они уже хорошо знакомы публике и в России, и за рубежом. Недавно на экраны вышел фильм "Большой" с музыкой Карманова, а в первый день лета в "Геликоне" состоится премьера оперы Маноцкова "Чаадский".

По словам Главатских, "маримба - это своеобразный мировой тренд, который вписался в историю музыки конца XX - начала XXI века". "С одной стороны, мы не все знаем, как она выглядит, но, если прислушаемся, она играет с каждого смартфона. Мне хотелось, чтобы ушло это обезличивание, чтобы мы стали лучше узнавать то, что слышим очень часто", - отметил он.

Музыкант признался, что его особым желанием было сыграть необычную программу именно в стенах Московской консерватории, выпускником которой он является. "Консерватория остается некой меккой, местом, где творили великие композиторы прошлого. Нам хотелось ощутить исторический период, в который мы переходим. Насколько он будет интересен? Это покажет время", - сказал он.

На вечере также состоится презентация альбома "Ненайденный звук". Пластинка выходит на лейбле Fancymusic, занимающемся продвижением современных российских музыкантов.