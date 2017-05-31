Фильм "Чудо-женщина" может попасть под запрет в Ливане

БЕЙРУТ, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. В Ливане разгорелась острая дискуссия вокруг намерения властей запретить показ голливудского блокбастера "Чудо-женщина" (Wonder Woman), где главную роль играет израильтянка Галь Годот. До выхода в прокат киноленты остается меньше суток, и пока премьерные сеансы в престижных кинозалах Бейрута не отменены. Все ждут решения министерства внутренних дел, которое должно объявить окончательное решение.

Как заявила Леа Барруди - основатель гражданского общества "Виртуальный музей цензуры", запрет демонстрации блокбастера, которым восхищается весь мир, станет ударом по престижу ливанского синематографа. "На рекламную кампанию потрачены миллионы долларов, - сообщила активистка. - На центральных улицах Бейрута уже несколько недель стоят билборды, предвозвещающие показ киноленты. Ее выход на большой экран ждет культурная общественность".

В свою очередь, правозащитник Айман Мханна полагает, что запрет фильма станет нелепым шагом, учитывая, что ливанские зрители хорошо знакомы с Галь Годот по предыдущим ее ролям в голливудских сериалах. "Прошлогодняя картина "Бэтмен против Супермена" (Batman vs Superman) прошла с успехом в Ливане, и почему-то тогда никто не захотел ее запретить", - отмечает он.

Ажиотаж в социальных сетях вокруг выхода на киноэкраны этой картины подняли еще в апреле сторонники шиитской партии "Хезболлах", бойцы которой воевали с Израилем последний раз летом 2006 года. Их мнение учли в министерстве экономики и торговли Ливана, откуда поступила рекомендация о запрете показа киноленты. В этом ведомстве, в соответствии с установками Лиги арабских государств (ЛАГ), строго следят за тем, чтобы товары, имеющие израильское происхождение, не попадали на ливанский рынок.

Как пояснил генеральный директор министерства Али Аббас, фильм не может выйти на экраны, потому что "Ливан технически находится в состоянии войны с Израилем". Он напомнил, что Галь Годот, которая в 18 лет стала победительницей конкурса "Мисс Израиль", служила в израильской армии. В 2014 году она публично поддерживала операцию израильтян против движения ХАМАС в секторе Газа.

Между тем инициаторы бойкота "ливано-израильской нормализации" требуют блокировать кинотеатры, в которых запланирован в среду премьерный показ голливудского блокбастера. В таких условиях власти во избежание уличных беспорядков и, принимая во внимание наступивший мусульманский пост в месяц Рамадан, скорее всего, предпочтут запретить выход картины в прокат.