Самая дорогая сумка в мире продана на аукционе в Гонконге за $380 тыс.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дамская сумка французского бренда Hermes ушла с молотка в Гонконге за $380 тыс. (2,94 млн гонконгских долларов). Таким образом установлен мировой рекорд цены на этот аксессуар. Об этом сообщил аукционный дом Christie's, передает агентство AP.

Сумка модели Birkin выполнена из крокодиловой кожи и инкрустирована 18-каратным золотом и бриллиантами. Имя покупателя не разглашается.

Продажа этой побила рекорд прошлого года - тогда сумка Hermes Birkin была продана на аукционе Christie's за $300 тыс.