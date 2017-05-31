Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге впервые пройдет музейный фестиваль "ПушкинFest"

Культура
31 мая, 15:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Местом действия проекта станут шесть музейных площадок, входящих в состав Всероссийского музея Александра Пушкина

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. День рождения Александра Пушкина 6 июня ознаменуется в Петербурге открытием "ПушкинFest" - первого музейного фестиваля, посвященного поэту, сообщила куратор мероприятия Мария Милютина.

"Фестиваль предложит горожанам по-новому взглянуть на творческое наследие великого поэта, расширить представление о знакомых пространствах, связанных с его именем, открыть для себя новые маршруты", - сказала Милютина на пресс- конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

По ее словам, местом действия проекта станут шесть музейных площадок, входящих в состав Всероссийского музея Александра Пушкина. В программе фестиваля - мультимедийные и арт-проекты: выставка шедевров театрально-декорационного искусства и эротических рисунков поэта, квесты с эффектом присутствия, посещение постоянных экспозиций музея по новым маршрутам - "Лицейское братство", "Прелестная дача в Царском Селе", "Дом Державина", "Актуальный Пушкин".

Организаторы фестиваля решили задействовать и подземное пространство, придумав шоу в "Пушкинском вагоне" литературного поезда Петербургского метрополитена. Актеры "Невидимого театра" разыграют здесь рэп-перформанс "Пушкин мой" в постановке молодого режиссера Семена Серзина. Они попытаются представить поэта первым рэпером России.

Организаторы представят специальный "Музейный паспорт" - единый билет для посещения всех площадок, который можно будет приобрести в любой кассе Музея Пушкина, либо через Интернет. Обладатели паспорта - взрослого, детского или семейного - на четыре месяца получат скидки и различные привилегии - бесплатный аудиогид, кофе, фотосессию. Для "ПушкинFest" также разработана специальная карта-схема с маршрутами перемещения по фестивалю.

На одном из маршрутов дети встретятся с героями сказок Пушкина в Домашнем театре Музея-усадьбы Гавриила Державина, где в саду гостей ждет особая достопримечательность - огород няни поэта Арины Родионовны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
15
"Волшебная флейта" в Москве: Komische Oper Berlin на Международном фестивале имени Чехова
9
Умер актер Роджер Мур
16
"Величайшее шоу на земле": последнее выступление Цирка Барнума и братьев Ринглинг
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд удовлетворил иск Усманова к Навальному
2
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
3
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
5
В доме Джона Леннона в Ливерпуле совершено убийство троих человек
6
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама