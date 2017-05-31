В Петербурге впервые пройдет музейный фестиваль "ПушкинFest"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. День рождения Александра Пушкина 6 июня ознаменуется в Петербурге открытием "ПушкинFest" - первого музейного фестиваля, посвященного поэту, сообщила куратор мероприятия Мария Милютина.

"Фестиваль предложит горожанам по-новому взглянуть на творческое наследие великого поэта, расширить представление о знакомых пространствах, связанных с его именем, открыть для себя новые маршруты", - сказала Милютина на пресс- конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

По ее словам, местом действия проекта станут шесть музейных площадок, входящих в состав Всероссийского музея Александра Пушкина. В программе фестиваля - мультимедийные и арт-проекты: выставка шедевров театрально-декорационного искусства и эротических рисунков поэта, квесты с эффектом присутствия, посещение постоянных экспозиций музея по новым маршрутам - "Лицейское братство", "Прелестная дача в Царском Селе", "Дом Державина", "Актуальный Пушкин".

Организаторы фестиваля решили задействовать и подземное пространство, придумав шоу в "Пушкинском вагоне" литературного поезда Петербургского метрополитена. Актеры "Невидимого театра" разыграют здесь рэп-перформанс "Пушкин мой" в постановке молодого режиссера Семена Серзина. Они попытаются представить поэта первым рэпером России.

Организаторы представят специальный "Музейный паспорт" - единый билет для посещения всех площадок, который можно будет приобрести в любой кассе Музея Пушкина, либо через Интернет. Обладатели паспорта - взрослого, детского или семейного - на четыре месяца получат скидки и различные привилегии - бесплатный аудиогид, кофе, фотосессию. Для "ПушкинFest" также разработана специальная карта-схема с маршрутами перемещения по фестивалю.

На одном из маршрутов дети встретятся с героями сказок Пушкина в Домашнем театре Музея-усадьбы Гавриила Державина, где в саду гостей ждет особая достопримечательность - огород няни поэта Арины Родионовны.