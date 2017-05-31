Фильм "Нелюбовь" Звягинцева выйдет в прокат во всех странах мира

Английский "Арсенал" объявил о продлении контракта с Венгером на два годаСпорт 31 мая, 15:44
Рост погрузки нефти и нефтепродуктов на сети РЖД в апреле составил 5% - до 19,3 млн тоннТранспорт 31 мая, 15:42
Фильм "Нелюбовь" Звягинцева выйдет в прокат во всех странах мираКультура 31 мая, 15:40
Минюст предоставит ЕСПЧ дополнительные аргументы по делу "Навальный против России"Политика 31 мая, 15:32
Путин посетил старообрядческий Рогожский духовный центр в МосквеОбщество 31 мая, 15:22
Дзюба заявил, что не претендует на роль лидера в сборной России по футболуСпорт 31 мая, 15:20
Три "атомных" города на Урале получили 900 млн рублей на благоустройствоНовости Урала 31 мая, 15:18
Вадим Федоров: вектор нашей работы - изменить культуру потребления электроэнергииНовости партнеров 31 мая, 15:15
Судно экспедиции "Байкал - Аляска" вышло в открытый БайкалСибирь 31 мая, 15:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получивший приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале, продан во все страны мира. Об этом продюсер картины Александр Роднянский сообщил на пресс-конференции в Москве.
"Фильм продан во все без исключения страны мира, - сказал продюсер. - И, что самое главное, он выйдет в прокат во всех странах мира". Роднянский добавил, что к картинам Звягинцева всегда есть интерес в мире, а к фильмам-участникам Каннского фестиваля - "есть интерес вдвойне". Продюсер напомнил, что лента, открывавшая конкурсный показ в Канне, также постоянно держалась в лидерах журналистских симпатий.
"Нелюбовь" (совместное производства России, Франции, Германии и Бельгии) имеет прокатный рейтинг 18+, на экраны картина выходит 1 июня. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман.
Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. На фоне этих событий у них пропадает ребенок. Картина открывала в этом году программу показов основного конкурса в Каннах и получила по итогам фестиваля самый высокий балл от кинокритиков по версии журнала Screen.