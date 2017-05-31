Фильм "Нелюбовь" Звягинцева выйдет в прокат во всех странах мира

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получивший приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале, продан во все страны мира. Об этом продюсер картины Александр Роднянский сообщил на пресс-конференции в Москве.

"Фильм продан во все без исключения страны мира, - сказал продюсер. - И, что самое главное, он выйдет в прокат во всех странах мира". Роднянский добавил, что к картинам Звягинцева всегда есть интерес в мире, а к фильмам-участникам Каннского фестиваля - "есть интерес вдвойне". Продюсер напомнил, что лента, открывавшая конкурсный показ в Канне, также постоянно держалась в лидерах журналистских симпатий.

"Нелюбовь" (совместное производства России, Франции, Германии и Бельгии) имеет прокатный рейтинг 18+, на экраны картина выходит 1 июня. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман.

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. На фоне этих событий у них пропадает ребенок. Картина открывала в этом году программу показов основного конкурса в Каннах и получила по итогам фестиваля самый высокий балл от кинокритиков по версии журнала Screen.