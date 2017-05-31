Пользователи "Активного гражданина" назвали "Духless" лучшим фильмом о Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пользователи проекта "Активный гражданин" назвали кинокартины Романа Прыгунова "Духless" и "Духless-2" лучшими современными фильмами о Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"В голосовании приняли участие 221 тыс. 807 пользователей. На первом месте - картины Романа Прыгунова "Духless" и "Духless-2". Их предпочли 21,2% участников. Чаще всего за эти фильмы голосовали пользователи в возрасте от 25 до 34 лет", - говорится в сообщении.

На втором месте оказался фильм Алексея Красовского "Коллектор" - его выбрали 14,02% участников. Чаще всего за него голосовали пользователи от 35 до 45 лет. Третье место досталось картине Анны Меликян "Про любовь" - 9,16% голосов, большинство из которых от женщин и участников старше 45 лет.

Результаты голосования будут учтены в рамках конкурса за приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве", который впервые пройдет в этом году. Набравшая большинство голосов картина получит дополнительный балл при выборе обладателя приза. Награждение победителя пройдет на XXXIX Московском международном кинофестивале.

В число номинантов на конкурс за приз мэра Москвы вошли девять фильмов, снятые за последние пять лет и объединенные общей темой: в каждом Москва выступает в роли главного героя или основного места действия. Это картины: "Про любовь", "Духless" и "Духless-2", "Хороший мальчик", "Хардкор", "Коллектор", "14+", "Ближе, чем кажется" и "Тряпичный союз".

Претендентов определяло профессиональное жюри, в составе которого режиссер Станислав Говорухин, актер театра и кино Евгений Герасимов, продюсер Сергей Зернов, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев, бизнесмен Александр Мамут, телеведущая Екатерина Мцитуридзе и режиссер Сергей Сельянов.