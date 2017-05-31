Путин: работа российских мультипликаторов вызывает восхищение

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин гордится достижениями отечественной мультипликации. На встрече с представителями российских мультипликационных студий глава государства отметил успехи отрасли последнего времени.

"Мы с вами встречаемся накануне Международного дня защиты детей, но очень хорошо, что анимационные фильмы посвящаются не только детям, анимация - это значимая часть отечественной кинематографии, имеющая большой опыт, большие традиции, одна из самых старейших в мире - в 2017 году исполняется 105 лет отечественной анимации", - сказал Путин.

Президент отметил, что большая часть мультипликационной продукции обращена к детской аудитории. "В такой яркой, талантливой, красивой форме вы учите детей понимать жизнь, отличать правду от лжи, добро от зла, это просто важнейшая задача", - подчеркнул глава государства. По его оценке, "то, как наши художники, мультипликаторы, аниматоры это делают, это, конечно, часто вызывает восхищение".

Путин отметил, что знает о трудностях отрасли, которые пока не разрешены. "Но все-таки наша мультипликация отвоевывает свое место в отечественном кинематографе: здесь, в нашей стране, а также занимает все активнее и настойчивее позиции в мировом кинематографе, о чем свидетельствуют различные премии, победы, достижения", - подчеркнул Путин.

Участники встречи

На встречу к Путину приглашены генеральный директор группы компаний "Рикки" Антон Гришин, управляющий директор студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова, заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Медников, президент Трансконтинентальной МедиаКомпании Александр Митрошенков, генеральный продюсер анимационной студии "Визарт Анимэйшн" Юрий Москвин, президент Ассоциации анимационного кино России, генеральный продюсер группы компаний "Рикки" Илья Попов, соучредитель студии анимационного кино "Мельница", руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов, председатель правления ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, генеральный директор компании "КиноАтис" Вадим Сотсков, а также первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр культуры Владимир Мединский.

Российская мультипликация

Отечественная анимационная отрасль в последние годы показывает положительную динамику развития. По экспертным оценкам, ежегодный уровень роста производства мультипликационной продукции составляет порядка 12%. С 2013 по 2016 годы господдержка была оказана производству 260 анимационных проектов. Кассовые сборы вышедших в 2016 году в прокат 18 российских анимационных фильмов, в том числе 9 полнометражных, составили 2,3 млрд руб., фильмы посмотрели 11.3 млн зрителей. В настоящий момент в производстве Минкультуры и Фонда кино находятся 217 анимационных фильмов.

Отечественные мультфильмы - самая востребованная часть российского кинематографа вне России. За последние шесть лет около двух десятков мультфильмов, снятых современными российскими кинематографистами, имели успех за рубежом. Лидерами экспорта стали "Маша и Медведь", "Белка и Стрелка", "Смешарики", "Снежная королева".

Среди проблем российской анимации эксперты называют малое количество телевизионных площадок и низкую заинтересованность каналов в анимационном контенте, что выражается в низкой закупочной цене, которая не покрывает даже одной десятой части бюджета, затраченного на производство. Мультипликаторов также волнует нехватка кадров и отсутствие целостной образовательной системы в области анимации. Кроме того, отечественная анимация технологически построена на зарубежной технической базе и на 100% зависит от импортного программного обеспечения.

После поручений премьер-министра РФ Владимира Путина, данных в 2011 году, были приняты меры господдержки "Союзмультфильма", которые позволили студии выйти из кризиса. На 2017 год киностудией "Союзмультфильм" подготовлен к запуску рекордный объем производства анимационных фильмов: 156 минут короткометражных анимационных фильмов и сериалов общим объемом 370 минут. В 2017 году "Союзмультфильм" выпустит в прокат первый в постсоветский период полнометражный анимационный кукольный фильм "Гофманида", а на 2018 год запланирован выпуск полнометражного фильма "Суворовъ".