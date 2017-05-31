СБУ запретила въезд на Украину ряду российских деятелей культуры

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на Украину российским деятелям культуры - Никите Михалкову, Станиславу Говорухину, Надежде Бабкиной, Михаилу Задорнову, Ирине Алферовой, Алексею Панину и Леониду Ярмольнику. Об этом говорится в официальном ответе спецслужбы на запрос активиста общественного движения "Видсич" Максима Ковбика.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что гражданам РФ, а именно Бабкиной Надежде, Говорухину Станиславу, Задорнову Михаилу, Михалкову Никите, Алферовой Ирине, Панину Алексею, Ярмольнику Леониду, СБУ запрещен въезд на территорию Украины, о чем проинформировано Министерство культуры Украины, которое должно учесть это при формировании перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности", - говорится в документе, опубликованном на странице общественного движения в Facebook.

При это в организации уточнили, что всего ими было подано в СБУ более 600 заявлений на российских артистов. В настоящий момент спецслужба рассмотрела более 100, и в большинстве случаев нарушений со стороны российских артистов не выявили", - отметили активисты. В частности, в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, не были внесены Александр Панкратов-Черный, Геннадий Хазанов, Лолита Милявская (хотя ей и запрещен въезд, но в черный список не внесена) и Федор Добронравов.

Ранее СБУ запретила въезд в страну около 140 российским артистам. В черный список, который время от времени пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.