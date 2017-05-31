Путин обещает выделить средства на программное обеспечение анимационной отрасли

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал выделить из своего резервного фонда до 500 млн рублей на программное обеспечение для отечественной анимационной отрасли.
"Почти все из ваших предложений будут реализованы, я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные", - сказал глава государства на встрече с представителями российских мультипликационных студий. Путин отметил, что еще предстоит более точно определить, какая именно сумма на эти цели будет выделена. "В объеме до 500 млн рублей - я сделаю это из резервного фонда президента, я говорю до 500, потому что нужно понять реальные цифры - 100, 150, 200, 300", - подчеркнул президент.
Он поблагодарил представителей отрасли за их работу. "Это отрасль и высоких технологий, и большой социальной значимости", - подчеркнул глава государства.
Путин также согласился с предложениями представителей анимационных компаний об облегчении налоговой нагрузки. Аниматоры выступают за то, чтобы их отрасль была приравнена IT-индустрии. "Я поговорю с Минфином, если будут сопротивляться, снимем про них мультик", - с улыбкой пообещал президент.